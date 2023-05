Ott adott csattanós választ az ukránoknak az OTP, ahol kevesen várták

Feketelista ide vagy oda, rég nem látott formában voltak a héten az OTP Bank részvényei: ez elmúlt 5 kereskedési napon több mint 4 százalékkal nőtt az árfolyam, a 11 300 forintos heti záróár pedig február közepe óta nem látott erős szint. Az elmúlt hónapokra jellemző alacsony forgalom helyett pénteken kifejezetten aktív volt az OTP papírok piaca, több mint 6,3 milliárd forint volt a bankrészvény forgalma.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A május így pozitív meglepetés az OTP befektetői számára, pedig nem úgy indult, hogy lesz ok az örömre. Május 4-én robbant a bomba, hogy Ukrajna Nemzeti Korrupciómegelőzési Ügynöksége felvette az OTP Bankot (és nem az OTP Bank Oroszországot) a nemzetközi háborús szponzorok listájára. A magyar bankkal már 24-re bővült a NAZK-féle lista, rajta olyan társaságokkal, mint a Raiffeisen Bank, az Auchan, a Mondi Group, a Procter & Gamble, vagy a Bonduelle. Az OTP állítólagos bűne az oroszországi tevékenység folytatása volt, csakhogy a NAZK elfelejtette közölni, amit a magyar központú bank számos alkalommal megtett, hogy minden opciót megvizsgálnak az ottani, egyébként szinte már csak a fogyasztási kölcsönnyújtást végző leánybank jövőjével kapcsolatban, az exit azonban korlátozott, elnöki rendelet tiltja a külföldi banktulajdonosoknak, hogy megváljanak ottani érdekeltségeiktől.

Jó hír, hogy a magyar kormány teljes mellszélességgel beleállt a konfliktusba.

Ránézve a NAZK listán lévő társaságok részvényeinek idei változására világos, a feketelista az égvilágon semmit nem jelent, a befektetőket egyszerűen hidegen hagyják az ilyen típusú hírek. Így gondolkodtak az OTP befektetői is, akik a május 10-i, a konszenzusnál jobb profitszámokat tartalmazó első negyedéves jelentés után, a szokásos korrekciót követően, újra vásárolták a bank papírjait.

Sőt, elkezdtek jönni az elemzői célár-frissítések is, kivétel nélkül pozitív kommentárokkal és ajánlásokkal. S ha beigazolódik az elemzők várakozása, kedden újabb lendületet vehetnek az OTP részvényei, aznap esedékes a Magyar Nemzeti Bank kamatdöntő ülése, s egyre erősebbek azok a vélemények, hogy a jegybank 100 bázisponttal vághatja vissza a most még 18 százalékos overnight kamatlábat. Ez két szempontból is kapóra jönne az OTP-nek:

egyrészt vélhetően hozna némi forintgyengülést (a bankcsoport eredmény-hozzájárulásában már jócskán 50 százalék feletti a külföldi leánybankok teljesítménye), másrészt a kamatkörnyezet normalizálódása felé mutató első lépés lökést adna a hitelezésnek is Magyarországon.

Ráadásul nemcsak a részvénypiacon cseng jól az OTP neve az utóbbi időben, a bankot szívesen finanszírozzák a legnagyobb kötvénybefektetők is. A héten a magyar pénzintézet idén már másodszor mérettette meg magát sikeresen a nemzetközi kötvénypiacon, ezúttal 500 millió dollár értékű kötvényt dobtak piacra, 4-éves futamidővel, 7,5 százalékos kamatozással.

Bónuszként pedig azt is bejelentette a bank, hogy mikor fizet osztalékot és meddig lehet megvenni az osztalékfizetésre jogosító részvényeket.