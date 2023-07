Új MCC-bázis a székelyföldi Veresszéken!

– írta Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs, a kormányfő politikai igazgatója. Hozzátette, hogy a Mathias Corvinus Collegium – MCC nem titkolt célja, hogy minél több diáknak biztosítson ingyenes tehetséggondozó képzéseket a Kárpát-medencében.



Orbán Balázs azt is írta, hogy így már

29 helyszínen több mint 7000 diák kapcsolódhat be az az ingyenes tehetséggondozó programokba.

Az új központot Orbán Viktor miniszterelnök is megtekintette, aki idén is megtartotta a beszédét a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor rendezvényén.

A munka nem áll meg, az építkezés folytatódik! Hajrá, MCC!

– írta a bejegyzésében a miniszterelnök politikai igazgatója.

A Mathias Corvinus Collegium májusban jelentette be, hogy tulajdont szerzett a bécsi Modul Egyetemben. A The Roger Scruton Legacy Foundationnel is megállapodás született, ezután Nagy-Britannia legjobb egyetemein is tanulhatnak MCC-s diákok.