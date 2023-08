A hírhedtté vált orosz zsoldossereg, a Wagner csoport kihasználja a jelenlegi instabil helyzetet Nigerben – véli az Egyesült Államok külügyminisztere. Antony Blinken szerint a puccsot végrehajtó junta a zsoldosok segítségét kérhette a hatalomátvételhez. Köztudott, hogy a Wagner csoport tagjai jelen vannak a Nigerrel szomszédos Maliban.

Fotó: AFP

Blinken nem hiszi, hogy a juntát a Wagner bujtotta fel a puccsra, de úgy gondolja, hogy az oroszok most megpróbálhatják kihasználni az országban kialakult káoszt. Az Egyesült Államok attól tart, hogy a káoszt kihasználva a zsoldosok növelhetik a befolyásukat a Száhel-övezetben – írta meg a BBC.

Mindenhol, ahová a Wagner betette a lábát, halál, pusztítás és kizsákmányolás járt a nyomukban

– mondta kissé költőien Blinken. Hozzátette, hogy Nigerben a helyzet most nagyon bizonytalan. Arról is beszélt, hogy az afrikai országban most az történik, ami bárhol, ahol a Wagner megjelent.

A háború küszöbén Afrika a nigeri puccs miatt Több ország is beavatkozna a puccs után, miközben a hadseregről sem tudni, kihez hű igazán.

Mind az Egyesült Államok, mind Franciaország is működtet katonai bázist Nigerben. Ezeket a szélsőséges iszlamista csoportok elleni harc miatt telepítették. Jelenleg Niger a francia csapatok fő bázisa a térségben. Korábban Maliban állomásozott a legnagyobb francia hadtest, de innen egy puccsot követően távozniuk kellett.

A Wagner csoportnak több ezer harcosa van olyan országokban, mint a Közép-afrikai Köztársaság és Mali. A zsoldosseregnek jövedelmező üzleti érdekei vannak a területen, illetve segítenek fenntartani az afrikai országok és Oroszország közötti gazdasági és diplomáciai kapcsolatot.

Bár Blinken igyekezett tartani magát ahhoz, hogy a nigeri puccsban nem volt része a Wagner csoportnak. Ennek ellenére

a téma felvetése is azt az érzetet kelti, mintha az USA gyanakodna rá, hogy a Wagner besegíthetett a hatalomátvételbe.

Egy a Wagner csoporthoz köthető Telegram-csatornán megjelent egy bejegyzés, miszerint a zsoldossereg nagyjából 1500 vadászgépet küldött Afrikába az elmúlt héten. A hétfői poszt azt nem részletezte, hogy a fegyvereket hol állomásoztatják, de sokan Niger térségére gyanakszanak.

A Wagner-vezér, Jevgenyij Prigozsin a Telegram-csatornáján tett közzé egy üzenetet, amelyben sürgeti a nigeri juntát, hogy hívják be segíteni a harcosait az országba.

Annyi biztos hogy a puccs óta a franciaellenes közhangulat felerősödött, miközben tömegek vonultak az utcára oroszbarát üzenetekkel. Hasonló volt az eset Maliban és Burkina Fasóban, ahol az országot átrendező puccsok után szintén oroszbarát hangulat alakult ki.

A két országból követeket küldtek Niger fővárosába, Niamey-be, hogy biztosítsák a junta vezetőit, szükség esetén katonai segítséget küldenek az új rendszer fenntartása érdekében.

Eközben a nyugat-afrikai ECOWAS szövetség tagjai felszólították a juntát, hogy állítsák vissza a demokratikusan megválasztott hatalmat az országban, azonban ezt a határidőig megtagadták Nigerben.

A nigeri junta az ország volt pénzügyminiszterét, Ali Mahaman Lamine Zeine-t nevezte ki az ország új miniszterelnökévé a puccs után.