Megtalálták és azonosították Prigozsin és Utkin holttestét – erről számoltak be hitelesnek számító orosz hírforrások. Prigozsin a Wagner magánhadsereg tulajdonosa és vezetője, Utkin pedig az egyik alapítója és a csoport második embere.

Prigozsin, a Wagner vezére 62 évesen vesztette életét egy rejtélyes repülőgép-szerencsétlenségben (Fotó: Twitter / Twitter)

Jellemző a történtek súlyosságára, hogy az orosz médiában tömören úgy számolnak be a hírről, hogy

a Wagnert lefejezték.

Az idézett hivatalos feljegyzések szerint helyi idő szerint 21:30-kor a lezuhant repülőgépen utazó mind a tíz személy holttestét megtalálták. A Szövetségi Légiközlekedési Ügynökség közzétette a szerencsétlenül járt Embraer 135 (EBM-135BJ) kisgép utaslistáját. Eszerint a fedélzeten tartózkodott

Szergej Propusztin,

Jevgenyij Makaryan,

Alekszandr Totmin,

Valerij Csekalov,

Dmitrij Utkin,

Nikolaj Matusejev,

Jevgenyij Prigozsin.

Valerij Csekalov a Wagner másik vezető-helyettese volt, a biztonsági szolgálat munkájáért felelt. A személyzet tagjai Alekszej Levsin parancsnok, Rustam Karimov másodpilóta és Kristina Raspopova légiutas-kísérő voltak.

Ugyanakkor az orosz híradások ellentmondásosak. Az egyik, a lezuhant repülőgépnél tartózkodó tisztviselőre hivatkozva megjelent olyan beszámoló is, amely a holtestek beazonosítását kitalációnak nevezte. Azt ez a forrás is elismeri, hogy a Wagner-vezérkar a gépen volt, de szerinte beazonosításról még nem lehet szó az idő rövidsége miatt. "Még csak most állították fel a világító berendezéseket, várják a szakértőket Moszkvából. Sok holttest fej nélküli, a vizsgálatokat még nem végezték el"– idézik.