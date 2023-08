Több külföldi államfővel is találkozott vasárnap Orbán Viktor. A nap folyamán munkalátogatáson fogadta a Karmelita kolostorban Ilham Alijev azerbajdzsáni elnököt. A tárgyalások középpontjában három téma volt, amelyek Magyarország és Európa biztonságához kapcsolódnak: az energiaellátás, a fizikai biztonság – így különösen az ukrajnai háború – és a gazdasági nehézségek leküzdése, tudatta Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

Ilhan Alijev és Orbán Viktor az energiabiztonságról is egyeztetett.

Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Sajtóiroda

Azerbajdzsánból idén 100 millió köbméter földgáz érkezik, illetve megegyezés született 50 millió köbméter magyarországi bértárolásáról is, így immár valós fizikai földgázszállítási kapcsolat létesült a két ország között.

Hazánk évente 200 ösztöndíjas helyet ajánl fel azerbajdzsáni diákok számára magyarországi tanulmányok folytatására.

Ilham Alijev elnök részt vesz az augusztus 20-i nemzeti ünnep, valamint a budapesti atlétikai világbajnokság eseményein is.

Orbán Viktor vasárnap kétoldalú megbeszélést folytatott Szadir Zsaparov kirgiz elnökkel is a Karmelita kolostorban. A tárgyaláson a felek elégedetten nyugtázták, hogy az országaink közötti dinamikus politikai párbeszéd megalapozza és elősegíti átfogó együttműködésünk további erősítését, ez iránt Magyarország továbbra is elkötelezett.

Megállapították, hogy az utóbbi időszakban beigazolódtak a Kirgiz Köztársaság budapesti nagykövetségének megnyitásához, valamint a biskeki magyar nagykövetségen történő vízumkiadás megkezdéséhez fűzött remények. Ezek a lépések jelentős mértékben hozzájárulnak a népeink közötti kapcsolatok fejlődéséhez.

Dinamikusan fejlődnek a magyar–kirgiz kapcsolatok.

Fotó: Benkő Vivien Cher / Miniszterelnöki Sajtóiroda

A miniszterelnök tárgyalt Zeljka Cvijanovictyal, Bosznia-Hercegovina államelnökségének szerb tagjával, valamint Milorad Dodikkal, a boszniai Szerb Köztársaság elnökével is.

A megbeszélésen Orbán Viktor elmondta, hogy Magyarország és Bosznia-Hercegovina, valamint a boszniai Szerb Köztársaság közti kapcsolatok továbbra is kiválóak, és mindent megteszünk az együttműködés növelése érdekében, ezt a már megkezdett projektjeink is tükrözik.

A három vezető egyeztetett az illegális bevándorlás elleni fokozott fellépésről, valamint a Nyugat-Balkán stratégiai jelentőségéről, az európai stabilitás biztosításában betöltött szerepéről.

Orbán Viktor miniszterelnök fogadta az ugyancsak munkalátogatáson Budapesten tartózkodó Aleksandar Vucic szerb államfőt is. A tárgyaláson áttekintették Magyarország és Szerbia politikai és gazdasági kapcsolatait, a Nyugat-Balkán EU-integrációjának helyzetét, az illegális migráció elleni fellépés lehetőségeit, valamint a közös energetikai és infrastrukturális projekteket.

Aleksandar Vucic a nap folyamán részt vett az augusztus 20-i ünnepségeken, és ellátogatott a budapesti atlétikai világbajnokságra is.

Türkmenisztán is kiemelten fontos energetikai partner.

Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Sajtóiroda

A miniszterelnök vasárnap reggel tárgyalt Serdar Berdimuhamedow türkmén államfővel is, aki szintén munkalátogatásra érkezett Budapestre. A találkozó kiemelt fontosságú volt Magyarország energiabiztonsága szempontjából, ugyanis Türkmenisztánnal olyan átfogó energetikai együttműködési megállapodásról folynak az egyeztetések, amelynek lényeges eleme, hogy a jövőbeli türkmén gázexport egyik célországa Magyarország legyen.

A tárgyaláson elhangzott, hogy kétoldalú kapcsolatainkban még

kiaknázatlan lehetőségek vannak az egészségügy, a gyógyszeripar, a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, a vízügyek, az oktatás és a kultúra terén való együttműködésre is.

Türkmenisztán elnöke Magyarország nemzeti ünnepén gratulált és sok boldogságot kívánt a magyar népnek.