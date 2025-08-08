Deviza
gyorsjelentés
mol
tőzsde

Jelentősen elmaradt az elemzői várakozásoktól a Mol

Gyenge negyedévet zárt a magyar olajtársaság. A második negyedéves csoportszintű újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA 685 millió dollár lett, szemben a várt 795 millió dollárral.
Faragó József
2025.08.08, 00:45
Frissítve: 2025.08.08, 01:05

Péntek hajnalban közzétette 2025 féléves gyorsjelentését a Mol. A magyar olajtársaság gyenge negyedévet zárt. A legfontosabb mutatók elmaradtak az elemzői várakozásoktól.

gyorsjelentés
Pénteken piacnyitás előtt tette közzé gyorsjelentését a Mol / Fotó: Karnok Csaba

Mit mutat a negyedéves gyorsjelentés?

A Mol-csoport adózás előtti eredménye 2025 második negyedévében 236 millió dollár volt, ami 56 százalékos csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest az alacsonyabb működési eredmény miatt, de ezt a hatást pénzügyi eredmények részben ellensúlyozták. A piaci konszenzus 447,8 millió dollár volt.

A második negyedéves csoportszintű újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA 685 millió dollár ért el, 

ami 17 százalékos csökkenés év/év alapon a lassuló makrokörnyezetnek köszönhetően. Ez a mutató 1 517 millió dollárt ért el a félév végére. Az éves előrejelzés maradt a 3 milliárd dollárt meghaladó újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA.

A második negyedéves csoportszintű újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA

 jelentősen elmaradt a 795,2 millió dolláros piaci konszenzustól.

 

  • Az Upstream tisztított EBITDA 276 millió dollár volt, ami év per év alapon 3 százalékos zsugorodás, míg az elemzők 260 millió dollárt vártak. 
  • A Downstream tisztított EBITDA 307 millió dollár lett, ez 25 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól. Az elemzők 345 millió dollárt vártak.
  • A Fogyasztói szolgáltatások tisztított EBITDA 246 millió dollár, ami 27 százalékos növekedés. Az elemzők 216 millió dollárt vártak. 
  • A Gáz szegmens tisztított EBITDA 39 millió dollár, s ez 29 százalékos visszaesés. Az elemzők 52 millió dollárt vártak. 
  • A Körforgásos Gazdaság szolgáltatások EBITDA mínusz 3,7 millió dollár lett, míg az elemzők 4,9 millió dollárt vártak.

 

Megerősítették 2025-ös iránymutatásukat

 

A geopolitikai feszültségek és a regionális makrogazdasági kihívások jelentősen befolyásolták teljesítményünket, de integrált üzleti modellünk enyhítette a hatásokat. Első féléves eredményeink alapján megerősítettük 2025-ös iránymutatásunkat, bár a célkitűzés elérésének kockázatai felerősödtek, mivel a külső tényezők volatilitása nőtt a várakozásaink februári bejelentése óta

 - mondta Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója. Hozzátéve: a globális kihívásokra tudatos tervezéssel, elszánt munkával és jövőbiztos stratégiánkkal adnak választ. 

Mint mondta, a hatékonyság javítása terén is meg kell tenniük a szükséges lépéseket, ezért egy átfogó programot indítottak a downstream szegmensben, amelynek célja évi 500 millió dolláros javulás elérése. Ez nem csak ellensúlyozza a romló makrogazdasági környezet hatását, de 

2027 után további 200 millió dolláros EBITDA-növekedést eredményez a downstream szegmensben

 számos új, a stratégiában eredetileg nem szereplő intézkedés segítségével.

Tovább mélyítik stratégiai együttműködésüket azeri és kazah partnereikkel - folytatta, így a közös kutatás-termelés és a kőolaj-diverzifikáció területén is fontos lépéseket tudnak tenni. Stratégiai befektetőként vállaltak szerepet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem megújulásában, lehetővé téve innovációs kapacitásuk növelését és a legkorszerűbb tudással rendelkező mérnökök képzését és bevonzását, ami kulcsfontosságú lépés a MOL-csoport jövője szempontjából.

 

 

