Zelenszkij hazaárulásnak minősítené a korrupciót

Az ukrán elnök egy augusztus 27-i televíziós interjúban beszélt arról, hogy egy új törvényjavaslata szerint háborús időkben a korrupció egyenlő lenne a hazaárulással.

A törvényhozást arra kérem, hogy a háborús időkben tegyen egyenlőségjelet a korrupció és a hazaárulás közé. Ez természetesen nem egy állandó szabályozás lenne, kizárólag a hadiállapot fennállása alatt kellene alkalmazni

– mondta Volodimir Zelenszkij.

A törvényjavaslatot ezen a héten terjeszti be az ukrán parlament elé. Hozzátette, nem biztos benne, hogy a törvényhozáson keresztülmegy a javaslata, de azt is kijelentette, hogy véleménye szerint, akire rábizonyítják a korrupciót a háború alatt, annak rács mögött a helye – írta meg a The Kyiv Independent.

A Transparency International 2022-es korrupciós jelentése szerint

Ukrajna a 116. legkorruptabb ország a 180 nemzetet vizsgáló listán.

Ukrajnában az Európai Uniós, valamint a NATO-csatlakozások miatt látszólag komoly eszközökkel küzdenek a korrupció ellen. Legutóbb augusztus 24-én emeltek vádat a volt agrárpolitikai és élelmezésügyi miniszterhelyettes és a volt gazdasági miniszterhelyettes ellen. A vád szerint a volt politikusok 1,6 millió dollárt sikkaszthattak el hivatali idejük alatt.