Parkolókat alakítottak ki az Üllői út legelején Budapesten – hívta fel a figyelmet az Omnibusz a közösségi médiában.

Parkolókat és kerékpársávot csináltak az eddigi buszsáv helyett Budapesten a Kálvin térnél. Fotó: Omnibusz / Facebook

A főképp közösségi, buszos közlekedéssel foglalkozó blog szerint a Kálvin téri csomópont új forgalmi rendje már csak azért is problémás, mert a parkolósáv helyén eddig éveken át buszsáv működött. Ez egyébként pontosan látszik a Google Maps korábbi pillanatképén is.

Ezidáig tehát így nézett ki a Kálvin tér felé haladók számára kialakított forgalmi rend. Mostantól viszont teljesen más feltételeket szabtak a döntéshozók. A változás meglehetősen drasztikus, amit az Omnibusz felvétele kellőképpen tükröz.

Az látszik tehát, hogy a buszsávot megszűntették, a helyén parkolókat hoztak létre, illetve arra is volt akarat, hogy kerékpársávot is beékeljenek. Az autósoknak maradt továbbra is az eddigi egyetlen sáv. Ennek a koncepciónak pedig az lett az eredménye, hogy

a parkolósávot nyilván ellepték az autók,

a biciklisáv – ahogy az azért inkább megszokott más budapesti helyszíneken is – üresen árválkodik,

a kocsisor pedig ki tudja, meddig torlódik.

A hab a tortán, hogy például az itt közlekedő, legalábbis a nevében ferihegyi expressz járat 100E busz külön sáv híján immáron az autókhoz hasonlóan a dugóban vesztegel. Ez azért nehezen nevezhető környezetbarát és ideális megoldásnak. Pláne, hogy a 100E egyfajta aranytojást tojó tyúk a fővárosnak, hiszen a már 2200 forintért kínált jegyekből milliárdos bevétele származik a BKK-nak. Azzal, hogy a budapesti repülőérre közvetlenül közlekedő járatot belekényszerítik az autósforgalomba, egyértelműen nő a menetidő és romlik a szolgáltatás színvonala.

Vitézy Dávid közlekedési szakember az Omnibusz posztját megosztva úgy kommentálta a helyzetet, hogy

be kéne végre látni, hogy ez a forgalmi rend nem lesz így jó.

Hogy a városvezetés szerint miért jó igenis az új forgalmi rend az Üllőin, az nem egészen világos. Az igaz, hogy miután az M3 metróvonal felújítása befejeződött, a felszíni buszpótlás szükségtelenné vált. Erre hivatkozva számolják fel a pótló buszoknak kialakított buszsávokat. Csakhogy az Üllőin ettől függetlenül is közlekednek buszjáratok, amelyek most azzal szembesülnek, hogy buszsávot kirántották alóluk, a felszabadult útpályát odaadták a nem igazán létező kerékpáros forgalomnak, illetve újabban (mint azt a fenti példa mutatja) autós parkolásra. Ennek a haszna és értelme egyelőre minimálisan sem látszik, cserében viszont most már a személyautós közlekedésen túl a közösségi közlekedést is ellehetetleníti.