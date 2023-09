A Széchenyi István Egyetem egyik stratégiai célja, hogy nemzetközi színvonalú tudományos kutatásokkal is hozzájáruljon a térség fejlődéséhez, ezt most a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány Tudományos Ösztöndíj is segíti. Ennek keretén belül hallgatók ösztöndíjakban részesülhetnek, az intézmény átvállalhat publikációs közlési díjakat, valamint adatbázisokra fizet elő, és konferenciatámogatást is nyújt – olvasható az egyetem sajtóközleményében.

Fotó: Krizsán Csaba / MTI

Az intézmény tovább emelte a támogatásra szánt összeget, amely így már megközelíti az évi 600 millió forintot. A Széchenyi István Egyetemért Alapítvány Tudományos Ösztöndíjra az intézmény oktatói, kutatói és professor emeritusai pályázhatnak. A nemrégiben befejeződött tanév második fél évében

79-en éltek a lehetőséggel, ami összesen 130 pályázatot jelentett.

Dr. Lukács Eszter, az intézmény nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettese kifejtette, hogy az ösztöndíj mértékének megállapítása a folyóiratok Scopus adatbázisban regisztrált besorolási rangsora alapján történik. Hozzátette:

A következő, ősszel megjelenő pályázati kiírásban az egyetem vezetésének döntése értelmében az eddigiekhez képest még kedvezőbb feltételek szerepelnek majd.

Személyenként 150 ezer forinttól már egymillió forintig terjedő összeg nyerhető el, akár évi tíz alkalommal is, azaz az oktatók-kutatók tetemes többletbevételre tehetnek szert.

Emelkedett a keretösszeg a Publikációtámogatási program esetében is. Ennek lényege, hogy az oktatók, a kutatók, valamint az egyetemmel jogviszonyban álló doktoranduszhallgatók a SCImago Journal & Country Rank besorolása szerinti Q1-Q4 minősítésű folyóiratokban megjelenő tudományos publikációinak közlési díját (APC) akár 3500 euróig átvállalja az intézmény. Idén június 30-ig 55 érvényes kérelem érkezett be erre, a legtöbb a Kautz Gyula gazdaságtudományi, valamint az építész-, építő- és közlekedésmérnöki karról.

Mindez egyszerre segíti az egyetem globális láthatóságának erősödését, a kollégák tudományos előmenetelét, valamint azt, hogy intézményünk minél előkelőbb pozíciót foglaljon el a felsőoktatási ranglistákon

– nyilatkozta dr. Lukács Eszter.

A Széchenyi István egyetem a Quacquarelli Symonds (QS) nemzetközi felsőoktatási minősítőszervezet idei ranglistáján a 382. helyen végzett, ami nagy elismerés az intézménynek.