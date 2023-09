Az Európai Bizottság hivatalosan is hatályon kívül helyezte a Bulgáriára és Romániára vonatkozó együttműködési és ellenőrzési mechanizmust, amelyet a két ország uniós csatlakozásakor, 2007-ben vezettek be, hogy megkönnyítsék a fellépést a korrupció elleni küzdelem és a szervezett bűnözés terén, valamint elősegítsék az igazságügyi reformokat – jelentette be pénteken a brüsszeli testület.

Fotó: Shutterstock

Az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus (CVM) akkor szűnik meg, amikor az adott országok kielégítően teljesítették vállalt kötelezettségeiket,

és a bizottság szerint ez mind Románia és Bulgária esetében is megtörtént. A testület ezután már csak az EU-ban általánosan alkalmazott uniós jogállamisági mechanizmus szempontjai alapján fogja értékelni a két tagállamot.

Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke a mechanizmus lezárásával kapcsolatban gratulált Bulgáriának és Romániának a csatlakozás óta elért jelentős előrelépésükhöz.

A jogállamiság az egyik alapvető közös uniós értékünk, és mindkét tagállam fontos reformokat hajtott végre az elmúlt években. Ezeket az erőfeszítéseket most az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus megszüntetésével ismerjük el. A munka mostantól az éves jogállamisági ciklus keretében folytatódhat, mint minden tagország esetében

– jelentette ki az elnök.