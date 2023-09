Szűk egy hónappal az előre hozott parlamenti választás előtt a fogadóirodák a Robert Fico vezette Smert látják a legnagyobb esélyesnek Szlovákiában – írja a pozsonyi Új szó.

Fotó: PETER LAZAR/AFP

A legnagyobb szlovákiai fogadóirodáknál idén is lehetőség nyílik arra, hogy az érdeklődők fogadhassanak a választás eredményére. A Niké fogadóirodáinál például nemcsak arra lehet tippelni, hogy melyik párt gyűjti be a legtöbb szavazatot, hanem arra is, ki végez a második, harmadik és negyedik helyen. Továbbá arra is lehet fogadni, mekkora lesz a választási részvétel, hány párt jut be a parlamentbe, ki mekkora százalékot ér el, illetve ki lesz Szlovákia miniszterelnöke 2023. november 1-jén.

A Niké és a Fortuna egyaránt 1,45-ös szorzót párosított Robert Ficóék győzelméhez, tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki 10 euróban fogadna a Smer első helyére, helyes tipp esetén 14,5 euró ütné a markát.

A második legkisebb szorzó a Progresszív Szlovákia győzelméhez kötődik, a Niké a feltett pénzösszeg 2,95-szörösét, a Fortuna pedig a háromszorosát fizetné ki, ha a progresszívek kapnák a legtöbb szavazatot. Ezt követően már hatalmas különbség figyelhető meg a szorzóknál: a harmadik legesélyesebb Hlas győzelméhez a Niké 38-as, a Fortuna pedig 40-es szorzót rendelt.

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a fogadóirodák szerint a Smernek vagy a PS-nek van reális esélye a győzelemre

– állapítja meg a lap, ugyanakkor hozzáteszi azt is, hogy 2020-ban az OĽaNO esetében is magasak voltak a szorzók, és még a bukmékerek sem számítottak arra, hogy Igor Matovic ekkora fölénnyel lesz képes elhódítani a legtöbb szavazatot. Matovic győzelme esetén egyébként a Niké jelenleg a feltett pénzösszeg 75-szörösét, a Fortuna pedig a 85-szörösét fizetné.

Mint ismert, szeptember 30-ra tűzték ki Szlovákiában az előrehozott parlamenti választás időpontját, amely elég zajos lett a kampány végére. Augusztus közepén letartóztatták a Smer listájának 9. helyén szereplő Tibor Gaspar korábbi országos rendőrfőkapitányt, Fico az esetet „durva és antidemokratikus beavatkozásnak” minősítette. Sőt, a magyar külgazdasági és külügyminiszter, Szíjjártó Péter is megszólalt az ügyben, aki úgy fogalmazott, „világszerte hajtóvadászat zajlik a nemzetközi liberális mainstreammel felvállaltan szembehelyezkedő, a nemzeti érdekeket bátran képviselő politikusokkal szemben”.