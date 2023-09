Miközben az elmúlt közel húsz évben számos magyar élt az Európai Unió és a schengeni rendszer adta szabadsággal, úgy most Nyugat-, vagy Észak-Európából költöznek hazánkba az emberek – írja a Mandiner.

a német nyugdíjasok száma az utóbbi néhány évben rendkívül megugrott az országban. Ma már több mint 22 ezer német nyugdíjas él állandó jelleggel Magyarországon,

jellemzően az ország nyugati részén lévő falvakban. Az idős német emberek, akik csak a nyugdíjukból élnek főként anyagi megfontolásokból keresnek magyarországi lakóhelyet.

A portál cikke szerint a németek mellett osztrákok és hollandok érkeznek nagyobb számban, de a németországi bevándorlók száma a leglátványosabb. A népvándorlás támogatására még

külön Facebook-csoportok is létrejöttek, ahol a németek egymásnak segítenek a költözésben.

Mivel a schengeni határokon belül jogi akadálya nincs a költözésnek, így az ilyen csoportokban főként a pro és contra érveke vitatják meg, arról, hogy megéri-e itt élni.

Ilyen csoport például a Ungarn Auswandern, Tipps und Tricks (Tippek és trükkök a Magyarországra költözéshez), ahol a hazánkba vágyók, valamint a már itt élők vitatják meg az érveiket. A Mandiner merült el a csoportban, hogy megvizsgálja mit is gondolnak hazánkról azok a németek, akik országukat a miénkre cserélnék.

Új élet Magyarországon

Van aki a hazai földtörvényekről érdeklődött, mivel lovak tartását tervezi, de olyan poszt is volt, amiben egy anyuka Magyarországon élő 14 éves gyereke miatt keres más német családokat. Egy másik német család, akik igazi világjárók és korábban Közép-Amerikában, majd Portugáliában életek most Magyarországra költöztek és tervezik, hogy végül itt telepednek le.

Bár

a legtöbb poszt és komment Magyarország szépségéről szól és arról, hogy mennyire jó és könnyű itt az élet,

a politikai viták sem maradnak el. A legtöbb ellentét a még Németországban élők és a már Magyarországon letelepedettek között fordul elő.

Akik még csak kacérkodnak a költözés gondolatával, azok a magyar kormány bevándorlóellenes álláspontját hozzák fel elrettentő érvnek, viszont a már itt élők a kommentekben arra hívják fel a figyelmet, hogy a német közmédiában ez egy félreértés. Szerintük az Orbán-kormány az illegális bevándorlókkal szemben lép fel, viszont tárt karokkal várja a Nyugat-Európából, érvényes iratokkal érkezőket.

A magyarországi németek az ország szépsége mellett azt is kiemelik hogy hazánk mennyire büszke nemzet. Sokak tetszését elnyeri, az ország elkötelezettsége a hagyományai és nemzeti szimbólumai iránt. Több komment is szólt arról, hogy az augusztus 20-i ünnepségen az ország a nemzeti trikolorban és címerben pompázott. Volt olyan poszt is, ami hiányolta Németországból ezt a büszke hozzáállást.

A Balatonhoz költöznek a németek Egyre több német nyugdíjas telepedik le a Balatonnál és környékén. Az általunk megkérdezett polgármesterek szerint a kedvezőbb árak, a közbiztonság és a magyar vendégszeretet miatt döntenek úgy a külföldiek, hogy hazánkban töltik el hátralévő életüket. Többen azzal is megtisztelik a magyarokat, hogy elkezdték tanulni a nyelvünket.

A biztonságot is keresik a németek

Ahogy már említettük, az ide költöző német, jellemzően nyugdíjasok a biztonságos és nyugodt élet miatt is Magyarországot választják. Többnyire nyugat-magyarországi kisebb településeket, falvakat keresnek a letelepedésre, azonban a Ungarn Auswandern, Tipps und Tricks csoportban volt, aki arról érdeklődött, hogy az ilyen kis településeken, vagy akár nagyobb városokban milyen a közbiztonság. Voltak, akik tartottak tőle, hogy az alacsonyabb jövedelmű, kisebbségi rétegek problémát jelenthetnek az alacsonyabb lakosszámú településeken, de a Magyarországon élők megnyugtattak mindenkit, hogy itt biztonságos az élet.

Általános vélekedés jellemezte a komment szekciókat, amikor arról volt szó, hogy aki barátságos a helyiekkel és nyitott az itteni emberek felé azt hasonló barátságos fogadtatásban részesítik. Egy velős komment például azzal erősítette meg, hogy Magyarországon az élet biztonságos, hogy azt írt

A bűnözők már amúgy is kivándoroltak Nyugat-Európába.

Az itteni németek egy fontos tanácsot is adtak az ide vágyó honfitársaiknak.

ott, ahol a németek saját buborékot hoznak létre, és sem nyelvileg, sem kulturálisan nem hajlandóak integrálódni, ott lehetnek problémák

– szólt egy komment arról, hogy aki Magyarországra jön, annak nyitottnak kell lennie és nem szabad bezárkóznia a magyar kultúra elől.