Biden szerint most nem valószínű, hogy Kína megtámadná Tajvant Joe Biden amerikai elnök szerint Kína közelmúltbeli gazdasági hanyatlása csökkentheti Peking Tajvan megszállására irányuló hajlandóságát. Hozzátette: Kína több gazdasági gonddal is küzd, amely egyebek mellett a globális növekedés lassulásával, illetve a helyi vezetés elmúlt időszakban követett politikájával is magyarázható.