A török hatóságok 20, a vasárnapi ankarai robbantást magára vállaló Kurdisztáni Munkáspárthoz (PKK) köthető személyt vettek őrizetbe – közölte Ali Yerlikaya belügyminiszter hétfőn.

A letartóztatásokra alig egy nappal az ankarai parlament közelében elkövetett öngyilkos merénylet után kerül sor és a belügyminiszter szerint a hatóságok több mint két tucat műveletet hajtottak végre Isztanbulban és az északnyugati Kurklareliben.

Fotó: Adem Altam / AFP

A támadást az évtizedek óta erőszakos törökellenes felkelést folytató PKK vállalta magára, amire válaszul a török légierő Irak északi részén mért csapást a szervezethez köthető célpontokra.

A letartóztatottak között a Kurd Demokrata Néppárt (HDP) tartományi szóvivője és választókerületi elnökei is megtalálhatóak, noha a HDP – mely a harmadik legnagyobb törökországi párt – állítja, hogy nincs kapcsolata a PKK-val.

A nyári szünet után visszatérő török parlament elleni merényletet Recep Tayyip Erdogan török elnök még vasárnap terrorcselekménynek minősítette.

A PKK-t Törökország mellett az Egyesült Államok és az Európai Unió is terrorszervezetként tartja nyilván.

A májusi választás során is nagy szerepet kapott a biztonság kérdése és Erdogan a PKK, az Iszlám Állam és a 2016-os puccskísérlet mögött álló vallási csoport elleni harcát hozta fel gyakran.

Azonban a vasárnapi támadás kevesebb mint egy évvel követi egy isztanbuli robbantást, mely a kereskedelmi negyedben hat ember halálát okozta. Törökország szerint azon támadás mögött is a PKK-hoz köthető kurd csoportok állnak. Korábban az Isis és szélsőbalos csoportok is követtek el merényleteket az országban – idézi fel a Financial Times.

A legutolsó jelentős terrorkampány 2015 és 2017 között zajlott Törökországban, melynek során számos merénylet történt a fővárosban és Ankara a 2016-os puccskísérletnek is az egyik fő csatatere volt, még a parlament is megrongálódott.

Vasárnap a járőröző rendőrök, a parlamentet védő páncélozott járművek és a levegőben köröző helikopter hatására az öngyilkos merénylők csak két rendőrt sebesítettek meg.