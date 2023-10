Bajban Baloga: lecsapott az ukrán SZBU a magyarfaló munkácsi polgármesterre, aki stadiont adott el

Házkutatást tartottak az ukrán titkosszolgálat (SZBU) és a korrupcióellenes hatóság (NABU) nyomozói a magyarellenes döntéseiről ismert munkácsi polgármester, Andrij Baloga otthonában kedd reggel.

A nyomozók helyi sajtóértesülések szerint a munkácsi Avangard stadion eladása kapcsán keresték fel a politikust,

akit az SZBU és a NABU azzal gyanúsít, hogy 100 millió hrvinyás (mintegy egymilliárd forint) kárt okozott a háromhektáros sportlétesítmény áron alul történő értékesítésével.

A házkutatásról készült felvételeken a polgármester hátrakulcsolt kézzel látható, ám az egyelőre nem világos, hogy megbilincselték-e. A nyomozók a polgármesteri hivatalt is felkeresték – írja a Kárpáti Igaz Szó.

Fotó: SBU

Azonban nemcsak Andrij Baloga otthonát keresték fel a nyomozás során az ukrán hatóságok, hanem a stadion vásárlóit is: jártak a Julia Timoscsenko fémjelezte Batykivscsina (Haza) képviselőjénél, Mihajlo Lanyonál, a Munkácsi Járási Tanács elnökénél, és felkeresték Szlovákia tiszteletbeli ungvári konzulját, Oleg Adamcsuk vállalkozót és testvérét Igor Adamcsukot is, valamint Olekszij Baranyuk volt megyei képviselőt, az Ungvár Szálló tulajdonosát is meglátogatták.

Baloga lökette ki a munkácsi várból a turulszobrot

A korrupciógyanúba keveredett polgármester a közelmúltban magyarellenes lépések sorát tette, ő adott utasítást a munkácsi várban található turulszobor eltávolítására, és ő nevezte ki a tantestület tiltakozása ellenére a munkácsi magyar tannyelvű középiskola új igazgatóját, aki nem tudott magyarul. Elődjét, Schink Istvánt törvénytelenül távolították el pozíciójából.

A munkácsi városi tanácsban már szeptemberben is voltak hatósági eljárások, az oktatási és az egészségügyi osztály munkáját ellenőrizték. A Kárpátaljai Megyei Tanácsban a közelmúltban új többség alakult, s új elnököt is választottak. A Nép Szolgája köré tömörült új többséghez a Baloga-féle párton kívül valamennyi frakció csatlakozott.