Műsorvezetőként folytatja pályafutását Boris Johnson volt brit miniszterelnök, mégpedig a GB News televíziós csatornán, ahol őszinte véleményét fogja kifejteni a világ történéseiről – közölte pénteken a televíziócsatorna.

A GB News honlapján olvasható bejelentés szerint Johnson – aki a nyáron a képviselői mandátumáról is lemondott – bemondóként, programkészítőként és kommentátorként is segíti a csatorna munkáját, de csak a következő évben kezdi el pályafutását a televíziónál.

Fotó: AFP

A tájékoztatás szerint

a volt miniszterelnök kulcsszerepet játszik majd a jövő évi brit parlamenti és az amerikai elnökválasztás közvetítésében.

A politikus új műsort is indít, mely Nagy-Britannia erejét mutatja majd be világszerte, de több alkalmi különleges adásnak is ő lesz a házigazdája. A Global Britain címet viselő műsorban bemutatja, hogy miért állnak még a legszebb napok az ország előtt – ígérte a volt miniszterelnök.

A bejelentésről közzétett videóban Johnson többek között azt is elmondta, hogy a nézők számíthatnak kendőzetlen véleményére mindenről Oroszországtól Kínán át az Ukrajnában zajló háborúig.