Gyorsan váltották egymást a miniszterelnökök az utóbbi években a brit kormány élén, az ország modern kori történetében először hét olyan ember is van, aki betöltötte ezt a posztot, és akinek így a fizetésen kívül jár a széles körű és igen költséges biztonsági védelem.

Boris Johnson tengerentúli útjához más egységektől kellett átrendelni rendőröket.

Fotó: AFP

A konzervatívok a negyedik kormányfőjüknél tartanak ugyanennyi év alatt, és a Downing Street 10. korábbi lakói kihasználják az egykori kormányfők iránti nemzetközi igényt, hat számjegyű összeget keresnek egy-egy beszéddel és előadással világszerte. Egyre többen aggódnak azonban a brit adófizetők növekvő költségei miatt, a külföldi utazások alatt is járó személyi biztosítás árát ugyanis az állam állja.

A „klubhoz” pedig hamarosan Rishi Sunak is csatlakozhat, ha a közvélemény-kutatásoknak megfelelően jövőre a Munkáspárt nyeri meg a választást. Ráadásul a személyi védelem mellett a brit kormányfőknek életük végéig jár bizonyos fizetés is, maximum évi 115 ezer font – akkor is, ha csak 44 napig töltötte be a posztot, mint Liz Truss. (Egy font 437,3 forint.) Az adófizetők pedig még évtizedekig számíthatnak ezekre a terhekre, mivel a volt brit kormányfők még fiatalok: Sunak 43, Truss 47 éves, Boris Johnson és David Cameron sem töltötte még be a hatvanat.

A magas rangú politikusok és a királyi család „dolgozó” tagjainak járó védelem pontos költségét nem tudni, azt hétpecsétes titokként őrzi a londoni belügyminisztérium.

„Régóta bevett politikánk, hogy erről nem adunk részletes tájékoztatást. Ha ezt tennénk, az veszélyeztetné az említett intézkedések integritását, és befolyásolná az egyének biztonságát” – reagált a Politicónak a tárca szóvivője.

Theresa May is hat számjegyű összegért tart külföldön előadásokat és beszédeket.

Fotó: AFP

A háttérben azonban már tesznek erőfeszítéseket a költségek csökkentésére, a lap szerint legalábbis ez magyarázza, hogy Harry hercegtől elvették a védelmet, amikor visszavonult az udvartól, és az ezzel kapcsolatos pert is elveszítette. Önmagában a rendőrséggel folytatott jogi csatározása is 300 ezer fontjába (közel 130 millió forint) került azonban az Egyesült Királyság adófizetőinek.

A fontos emberek adófizetők által finanszírozott védelméről egy titokzatos szerv, a Királyi és Közszereplők Védelmének Végrehajtó Bizottsága (Executive Committee for the Protection of Royalty and Public Figures – RAVEC) dönt.

A bizottságban a belügyminisztérium, a fővárosi rendőrség és a királyi ház tagjai vesznek részt, akik egy független elnöknek adnak tanácsot az egyes személyekhez kapcsolódó lehetséges kockázatokról.

A RAVEC döntéseit biztonsági okokból nem hozzák nyilvánosságra, de megbízható források szerint a volt miniszterelnökök általában megkapják a biztosítást akkor is, amikor külföldön járnak. A biztosítást a fővárosi rendőrség egyik elitegysége, a Royal and Specialist Protection (RASP) adja, amelyre egyre nagyobb nyomás nehezedik.

Az elitegység tagjainak különleges kiképzésen kell részt venniük.

Fotó: AFP

Soha nem volt még ilyen gyorsan egymás után ennyi volt miniszterelnökünk, akiknek ennyi biztonságra volt szükségük. A kormány sok átszervezése után a rendőrségnek nehézséget okozott, hogy egyszerre találjon elég biztonsági embert ahhoz, hogy mindenkit megvédjen

– ismerte el a lapnak egy jól értesült, neve elhallgatását kérő forrás, aki hozzátette, hogy a létszámhiány egyelőre csak az érintettek körében téma, és pluszforrásokra tudomása szerint nem érkezett hivatalos kérés.

RASP-os források azonban megerősítették: az elitegység tisztjei tavaly panaszkodtak arra, hogy az éves szabadságot és a pihenőnapokat törölték, és hogy konkrétan Boris Johnson esetében „más csapatoktól vontak el tiszteket, hogy megpróbálják gyorsan összerakni a biztonsági stábját” a tengerentúli utazásaihoz.

Akárkit pedig nem lehet csak úgy átrendelni az elitegységbe, az érintettnek ugyanis rendelkeznie kell megfelelő szintű lőfegyverhasználati, autóvezetési, néha még ezen is túlmenő kiképzéssel. Ehhez jön még a munkabér, a túlóra, a költségek, az utazások és élelmezés, és ezt mind az adófizetők állják.

A volt kormányfők pedig utaznak. Májusban Johnson járt Texasban és Las Vegasban, Truss pedig Tajvanon.

Mi fizetünk az egészért, miközben ők igazából csak szórakoznak

– vélekedett a lapnak Dai Davies, a királyi család védelméért felelős egység egykori parancsnoka.