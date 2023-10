Folytatódik a bújócska a nagy dohánygyártók és a minden újdonságra csípőből tiltással válaszoló szabályozó hatóságok között. Az Európai Unió még ebben a hónapban betiltja területén az ízesített dohánytartalmú hevített rudak forgalmazását. A nagy dohányipari cégek, köztük a British American Tobacco (BAT) válasza erre az, hogy nikotinnal dúsított anyagokkal, például rooibos teával helyettesíti a pálcikákban a dohányt, ugyanazt vagy legalábbis hasonló hatást elérve a kitartó fogyasztóknál.

A BAT azt nem közölte, milyen egészségügyi kockázattal jár az új termék a felhasználókra. Fotó: Shutterstock

Az nem kérdés, hogy a nikotintartalmuk miatt ezeknek a rudacsoknak a rendszeres szívogatása is függőséghez vezet, viszont nyilvánvalóan megfelelnek az új uniós szabályoknak, úgyhogy Brüsszelnek valami mást kell majd kitalálnia, hogy megnehezítse a gyártók és a fogyasztók dolgát.

Nyitott kérdések az egészségügyi kockázatokról

Az iparág már évek óta kínál hevített termékeket, amelyek használatának sokkal kevesebb az egészségkárosító hatása, mivel az égés során felszabaduló rákkeltő vegyi anyagoktól megkíméli azt, aki a füstpárát letüdőzi. Csakhogy arra vonatkozó független tudományos kutatás még nem áll rendelkezésre, amely a rooibos tea „elszívásával” járó egészségügyi kockázatokat mérlegelné.

Maga a BAT sem volt hajlandó megmondani, hogy végzett-e ilyen kutatást. Enélkül és konkrét kockázatelemzés nélkül a rudacskák használata veszélyes lehet.

Bármi, ami elég vagy elpárolog és a tüdőbe kerül, valószínűleg okoz valamilyen hatást

– bölcselkedett a Reutersnek Erikas Simonavicius, a londoni King’s College kutatója. Persze nem csak a BAT, a többiek sem azzal reklámozzák (ahol még tudják) a termékeiket, hogy az a kristálytiszta alpesi levegő belélegzéséhez hasonlóan teljesen ártalmatlan hatású.

A riválisok is résen vannak

Példának okéért a Philip Morris International (PMI) sem kötötte a hírügynökség orrára, hogy a szeptemberi befektetői napjukon bejelentett nulla dohánytartalmú rudacskák bevezetésével párhuzamosan rendeltek-e független egészségügyi hatástanulmányt. A BAT-tal szemben a PMI azt sem árulta el, hogy mivel váltják ki a dohányt a rudacskáikban.

A rooibos teaként már nagyszerűen bevált. Fotó: LN team

A nagy riválisok, az Imperial Brands és a Japan Tobacco International nem kívánták elárulni, hogy piacra dobnak-e nulla dohánytartalmú rudakat. Azt viszont már az elemzők teszik hozzá, hogy aki ilyenre vállalkozik, az versenyt fut az idővel, hiszen hiába nem sérti a termék az éppen hatályos jogszabályokat, borítékolható, hogy az sokáig nem marad így, az uniós dohányipari irányelveket hamar testre szabják. Phil Gorham, a Morningstar vezető részvényelemzője szerint

a szabályozás következő generációja a nikotinra fog koncentrálni, annak a használatát korlátozhatják majd.

Addig is a BAT próbálja kihasználni a jogszabályok adta piaci lehetőségeket, és kilenc európai piacon, közte Németországban és Görögországban, kínálatába vette az ízesített rooibosos rudacskáit. A dohánymentes, de nikotintartalmú rudacskákat például borsmenta- és trópusi gyümölcsös ízesítéssel kínálják a BAT honlapján 5,80 eurós egységáron, épp annyiért, mint a hagyományos dohánytartalmú patronokat.

Ha nincs benne dohány, nincs büntetőadó sem

De többet keresnek rajtuk, mivel a dohánymentes rudacskákra nem vonatkozik az uniós dohányadó, amelynek minimumértéke jelenleg a kiskereskedelmi ár 20 százaléka, de a tagállamok ennél magasabb mértéket is meghatározhatnak.

Szabályozói szempontból a lényeg, hogy ezek a „csökkentett kockázatú” termékek már ne vonzzanak újabb felhasználókat, viszont a leszokni képtelen vagy nem is akaró mai dohányosgenerációnak kevésbé káros alternatívát nyújtsanak.

A különféle ízesítésű rudak nyilvánvaló előnye, hogy továbbra is az EU piacán maradhatnak

– írta Owen Bennett, a Jefferies elemzője. Sőt, a BAT azt tervezi, hogy a világszerte értékesíti az újfajta termékét. Nem lesz egyszerű dolga, mindenütt be kell tartania a hatályos jogszabályokat, és a jogalkalmazói túlkapások ellen is fel kell vérteznie magát.

De lesz elég a vörös fokföldirekettyéből?

Németországban például egy nikotinmentes tearudacskákat áruló kisebb cég máris vitába keveredett a hatóságokkal, hogy a dohánymentes termékeire vonatkoznak-e a hatályos dohányadószabályok – panaszolta a Reutersnek az alperest képviselő ügyvéd, Fabienne Diekmann.

Egy fogas kérdés azonban még felmerül rooibosügyben. Honnan lesz elegendő teafű a dohánymultik kiszolgálásához,

amikor az igazi rooibos, azaz a vörös tea, szakszerűbben vörös fokföldirekettye őshazája Dél-Afrika Cederberg tartománya. Csak az innen származó illatában is a dohányra emlékeztető rooibos az igazi, s mint ilyen, eredetvédett megjelölést élvez világszerte. A teacserje élőhelyét viszont a globális felmelegedés is sújtja, úgyhogy meglehet, a BAT-nak a dohányhelyettesítő helyettesítésére is gondolnia kell a nem is távoli jövőben.