Vége a találgatásoknak a Putyin–Orbán-csúcstalálkozóról: az oroszok tisztázták a helyzetet

Nem terveznek kétoldalú találkozó Kínában az orosz elnök és a magyar miniszterelnök között – erről a Kreml szóvivője nyilatkozott újságíróknak még a hét végén.

Az orosz elnök és a magyar miniszterelnök is hivatalos Kínába, de négyszemközti tárgyalásokat nem terveznek. Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Dmitrij Peszkov kijelentése azért is fontos, mert a magyar sajtó egy részében most már hosszabb ideje tartja magát az az állítás, hogy Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor tárgyalni fog egymással Pekingben. Ezt arra alapozzák, hogy az október 17–18-án a kínai fővárosban tartott Egy övezet, egy út nemzetközi találkozón mindkét állami vezető jelen lesz.

Peszkov, aki Putyin sajtótitkára is egyben, most tehát világosan közölte, hogy szervezett találkozó egyelőre nincs napirenden, ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy miután az orosz elnök és a magyar kormányfő ugyanazon a rendezvényen vesz részt, így valamilyen formában biztosan kommunikálni fognak egymással.

Nem, még nincs tervben. Másrészt mindannyian részt vesznek egy eseményen, amelynek résztvevői így vagy úgy kommunikálnak majd

– egészen pontosan így fogalmazott a Putyin–Orbán-tárgyalásokról. A magyar vezető egyébként már meg is érkezett Kínába. Azt pedig hivatalosan is bejelentették, hogy Orbán Viktor a kínai miniszterelnökkel és az államfővel, valamint nagy kínai cégek és bankok vezetőivel is asztalhoz ül.