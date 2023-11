Túl sok a palesztin halott Amerika szerint

Túlságosan sok palesztint öltek meg Gázában – mondta pénteken Antony Blinken amerikai külügyminiszter Újdelhiben, hozzátéve, hogy sokkal többet kellene tenni a polgári áldozatok elkerülése és a humanitárius segélyek célba juttatása érdekében.

Blinken arról is beszélt, hogy továbbra is tárgyalnak Izraellel konkrét lépésekről, melyek segíthetik a legalább 240, Hamász által foglyul ejtett túsz kiszabadítását és a humanitárius segélyek eljutását a terrorszervezet ellenőrzése alatt álló területre.

Fotó: MOHAMMED ABED/AFP

Az amerikai külügyminiszter szavai ugyanakkor jelzik, hogy a Biden-adminisztráció egyre erősebb nyomást gyakorol Izraelre abból a célból, hogy minimalizálja a polgári lakosságot érő károkat – írja a The New York Times. Az Egyesült Államok szilárdan támogatja Izraelt mióta a Hamász október 7-i támadása 1400 főt, túlnyomó többségében civileket legyilkolt, de hadműveletei során mérsékletre is inti a zsidó államot.

Noha Joe Biden amerikai elnök a múlt hónapban kétségbe vonta a gázai egészségügyi minisztérium adatait a palesztin áldozatokról, mely szerint több mint 10 ezren haltak meg, azóta

az amerikaiak is elismerik, hogy több ezer civil áldozata lehet az izraeli válaszcsapásoknak.

Amerikai tisztviselők ugyanakkor azt is hangsúlyozták, hogy nincs lehetőségük a halálos áldozatok számát igazolni és felhívták a figyelmet arra is, hogy a Hamász gyakran használ civileket élő pajzsként.

Az Egyesült Államok mindemellett szeretne humanitárius szünetet is elérni, hogy a Gázai övezet északi részéről – ahol a harcok koncentrálódnak – a terület déli részére menekülhessen a polgári lakosság és legyen esélye a segélyeknek bejutni az övezetbe. Napokig tartó nyomásgyakorlás után Izrael napi négy órás fegyvernyugvásba egyezett bele csütörtökön.

A Gázai övezetben az ENSZ szerint több mint 1 millió embernek kellett elhagynia az otthonát, míg annak segélyszervezete pénteken közölte, hogy nem szállít többé segélyt a terület északi részére. A térségben kialakult humanitárius válság kezelésére pedig jóval több segélyre lenne szükség mind az ENSZ, mind az amerikaiak szerint, miután az élelem, az ivóvíz és a gyógyszer is fogytán van.