A kormányfő meghívta Javier Mileit és szót váltott Zelenszkijvel Orbán Viktor személyesen is gratulált Javier Mileinek a választási győzelemhez, és magyarországi hivatalos látogatásra hívta meg az új államfőt. Az alkalomból a magyar kormányfő egy videót is megosztott a közösségi oldalán. A miniszterelnök szombaton Buenos Airesben Jair Bolsonaro korábbi brazil államfővel, majd Santiago Abascallal, a jobboldali spanyol VOX párt elnökével tárgyalt, este pedig kétoldalú tárgyalást folytatott Javier Mileivel. Vasárnap programja folytatódott: előbb a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózatának (ICLN) argentin tagjaival, majd ahogy arról a Magyar Nemzet beszámolt, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is tárgyalt röviden Argentínában.