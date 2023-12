Felszólítjuk Budapest főpolgármesterét és Óbuda polgármesterét, hogy soron kívül intézkedjen a római-parti sétány lezárásáról

– erről adott ki közleményt az Egyesület a Római Partért.

Árvíz: kifakadtak a civilek – „vészhelyzetben a Római-part”. Fotó: Illyés Tibor

Ebben azt is kérik, hogy a főváros és a kerület vezetése szüntesse meg a partszakaszra való kilátogatás és bámészkodás lehetőségét. Mindezt azzal indokolták, hogy meglátásuk szerint a természeti katasztrófa által sújtott területen

életveszélyes állapotok alakulhatnak ki a kidőlő fák, valamint a rossz és elhanyagolt állapotban lévő közterületek miatt.

Azt is megjegyezték, hogy a Duna erős sodrása is veszélyezteti a partélen szelfiző, bicikliző, kutyát sétáltató embereket. De egyúttal arra is felhívták Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a Duna-parton frissen kihelyezett cserjéket és bokrokat azonnal ültessék át közparkokba, mivel ezek akadályozzák az árhullám levonulását.