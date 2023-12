Amikor a sajtót kérdezték az orosz szankciókról pénteken (december 15-én) Brüsszelben, Karl Nehammer osztrák kancellár azt mondta, "üdvözölte" az EU-csúcs záróközleményét. Abban többek között az állt, hogy a csúcson elfogadták az Oroszország elleni 12. uniós szankciócsomagot is. Ami azért is volt meglepő, mert pár nappal korábban maga Karl Nehmmaer mondta azt az osztrák parlament egyik bizottságában, hogy nem támogatják azt és vétóznak. Persze, ezt Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak megkezdésére vonatkozóan is állította, ám mint ismert e kérdésben sem emelt végül szót.

Belgium, Brüsszel, 2023.12.14. Orbán Viktor miniszterelnök, Nikolai Denkov bolgár miniszterelnök, Robert Golob szlovén miniszterelnök, Karl Nehammer osztrák szövetségi kancellár az Európai Tanács ülésén Fotó: Hans Lucas via AFP

Az Európai Uniós ügyekben jártas EUobszerver.eu most viszont arrül számolt be, hogy a hivatalos kommunikáció ellenére az osztrákok mégsem oldották fel vétójukat az Oroszországgal szembeni 12. szankciócsomaggal kapcsolatban.

Mint a lap írja, a 12. uniós korlátozási csomag támogatásáért cserébe Ausztria követeli Kijevtől, hogy vegye le a Raiffeisen Bankot a „háborús szponzorok” ukrán listájáról. Korábban Magyarország hasonló módon érte el OTP eltávolítását erről a listáról.

Korábban a Reuters azt írta, hogy Ausztria ultimátumot adottaz az EU-nak az Ukrajna elleni oroszellenes szankciók kérdéskörében. Később a TASS saját forrásaira hivatkozva arról számolt be, hogy Bécs feloldotta a Moszkva elleni 12. uniós szankciócsomag elfogadását, de ez az EUobsever szerint még nem történt meg hivatalosan.

A lap állítása szerint, a meleg szavak hamis benyomást keltettek, Nehammer ugyanis péntek délelőtt az utolsó pillanatban megvétózta a szankciókat is, amelyeket jogilag így még nem fogadtak el.

Mint a Világgazdaság is megírta, november 15-én az Európai Bizottság jóváhagyta az Oroszország elleni 12.szankciócsomag javaslatait. Az új korlátozások célja többek között az Orosz Föderáció Európába és a partnerországokba irányuló gyémántexportból származó bevételeinek csökkentése. Ezenkívül fokozatosan bevezetik a harmadik országokban feldolgozott drágakövek behozatalának tilalmát.

A szankciók érinthetik az Oroszországba irányuló vegyszerek, lítium akkumulátorok, termosztátok és motorok szállítását is, beleértve a drónok gyártására szántakat is. Ezen túlmenően azt javasolják, hogy az olajszállítók kötelezővé tegyék a dokumentumokban az energiaellátás minden költségét, hogy az Oroszországból származó fekete arany valós ára ne legyen „elfedve”.

Mindezt azonban úgy tűnik csak elfogadták, de jogilag még nem hagyták jóvá, amely lépés feltételezhetően akkor következhet be, ha Ukrajna leveszi az által vezetett negatív listáról az osztrák bankot. A lapnak nyilatkozatok szakértő szerint, ugyanis "Az EU [csúcs] következtetései politikai nyilatkozatok, nem jogilag kötelező erejű döntések."

A Raiffeisen Bank 9000 alkalmazottat foglalkoztat Oroszországban, ahol fogyasztói banki tevékenységet folytat, és az országban tavaly 2 milliárd eurós nyereséget ért el.