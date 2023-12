A nők besorozását követeli egy ukrán képviselő Érzékeny virágoknak nevezte az ukrán nőket a Nép Szolgája párt képviselője. Marjana Bezugla szerint nem igazságos, hogy a férfiak a fronton az életüket áldozzák Ukrajnáért, miközben az ukrán nők szerelmi kalandokat keresnek Európában. Felszólította a külföldre menekült nőket, hogy menjenek haza, és álljanak be a seregbe. Arra is utalt, hogy törvényben is el lehetne rendelni a nők besorozását.