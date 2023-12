Az euró egyik alapító atyja, az Európai Bizottság egykori elnöke, Jacques Delors eltávozott az élők sorából szerdán. A háború utáni európai egység egyik szószólója, aki három cikluson keresztül 1985 és 1994 között vezette a bizottságot 98 éves volt.

Delors vezetése alatt született meg az Európai Unióban az integrált közös piac és az ő vezetése alatt állapodtak meg a közös valuta létrehozásáról is, ahogy a közös kül- és biztonságpolitikáról is. Az akkor mindössze 12 tagú közösség az ő vezetése alatt fektette le a későbbi bővítés feltételeit is.

Fotó: AFP

Lánya, Lille városának szocialista polgármestere, Martine Aubry az AFP-nek azt mondta, hogy apját párizsi otthonában, álmában érte a halál. Emmanuel Macron francia elnök Európán fáradhatatlan építészeként és az emberi igazságosság harcosaként méltatta az államférfit részvétnyilvánítása során.

Az unió részéről a brit kilépési tárgyalásokat vezető Michel Barnier pedig inspirációnak nevezte a volt bizottsági elnököt, aki az egyik oka annak, hogy hinni lehet a francia és európai politikáról szóló bizonyos elképzelésekben.

Az elkötelezett föderalista Delors az egyre szorosabb közösség szenvedélyes szószólója volt, így gyakran csapott össze bizottsági elnökként az akkori brit miniszterelnök Margaret Thatcherrel – idézi fel a Reuters.

Egy 2007-es, a Római Szerződés 50. évfordulóján adott interjúban ugyanakkor

Delors azon aggodalmának adott hangot, hogy az EU felbomolhat a következő 20 évben, ha nem sikerül leegyszerűsíteni és felgyorsítani a döntéshozatalt és megreformálni a brüsszeli intézményeket.

Ursula von der Leyen jelenlegi bizottsági elnök vizionáriusnak nevezte, aki erősebbé tette Európát.