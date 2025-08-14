Orbán Viktor: Brüsszel birodalmat akar építeni

Az amerikai PragerU-nak adott interjút Orbán Viktor, melyben számos fontos kérdést érintett a hazánkra leselkedő veszélyektől kezdve Magyarország szuverenitásán át a migráció megállításának és a gyermekvédelem fontosságáig.

A Magyar Nemzet összefoglalója szerint Orbán Viktor kifejtette, hogy egy 10 milliós országként a Berlin-Moszkva-Isztambul háromszög közepén mindig veszélyben élünk és ezt pontosan tudjuk is. Ezzel politikusként is tisztában kell lenni, oda kell figyelni arra, hogy milyen veszélyek származhatnak a nemzetközi helyzetből, amelyben élünk. A kormányfő szerint most két okból is különösen veszélyes időket élünk, az egyik az orosz-ukrán háború, ami azonban nemcsak Ukrajna és Oroszország közötti háború, hanem a Nyugat és Oroszország közötti háború is.

Orbán Viktor szerint a másik veszély Brüsszelből érkezik, ami 15 éve még nem állt fent, de most már egyértelmű, hiszen egyfajta birodalmat szeretnének létrehozni, az Európai Egyesült Államokat. Ezt egyes országok szeretnék, más ország viszont nem. A kormányfő szerint mi szuverenisták vagyunk, nem szeretjük a brüsszeli központosított bürokráciát, amely szeretné meghatározni azt, hogy Magyarországon hogyan éljünk. Ezzel szemben vívnak szabadságharcot a magyarok. Magyarországot tehát egyaránt fenyegeti a szomszédban zajló háború és a brüsszeli központosítási törekvés.