Deviza
EUR/HUF395.41 +0.04% USD/HUF338.29 +0.24% GBP/HUF459.77 +0.28% CHF/HUF419.46 +0.04% PLN/HUF92.89 -0.05% RON/HUF78.12 +0.05% CZK/HUF16.17 +0.03% EUR/HUF395.41 +0.04% USD/HUF338.29 +0.24% GBP/HUF459.77 +0.28% CHF/HUF419.46 +0.04% PLN/HUF92.89 -0.05% RON/HUF78.12 +0.05% CZK/HUF16.17 +0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,540.61 -0.19% MTELEKOM1,890 -0.53% MOL2,998 0% OTP30,300 -0.4% RICHTER10,520 +0.29% OPUS581 -0.86% ANY8,000 0% AUTOWALLIS164 0% WABERERS5,300 +0.38% BUMIX9,220.52 +0.17% CETOP3,595.24 +0.04% CETOP NTR2,226.03 -0.66% BUX104,540.61 -0.19% MTELEKOM1,890 -0.53% MOL2,998 0% OTP30,300 -0.4% RICHTER10,520 +0.29% OPUS581 -0.86% ANY8,000 0% AUTOWALLIS164 0% WABERERS5,300 +0.38% BUMIX9,220.52 +0.17% CETOP3,595.24 +0.04% CETOP NTR2,226.03 -0.66%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kolozs megye
Románia
sóbánya
magyar vállalat
üzlet

Keseregnek a románok, a magyarok elvitték az orruk elől a hatalmas üzletet: óriási bánya nyílik

Európa legmodernebb sóbányáját nyitja meg a magyar Salt-Veres Zrt. a Kolozs megyei Valea Florilorban, ahol évi 800 ezer tonna só kitermelésére készülnek. Ez Magyarország csaknem egész éves sóigényének fedezheti.
VG
2025.08.14, 07:47
Frissítve: 2025.08.14, 07:52

Komoly üzletet vitték el a magyarok a románok elől. Egy magyar cég Európa leghatékonyabb és legmodernebb sóbányájának megnyitására készül a Kolozs megyei Valea Florilorban, miután tavaly elnyerte a koncessziót. A döntést felgyorsítja a parajdi sóbánya katasztrófája, különösen mivel Magyarország nagy mennyiségű sót importált Romániából – számolt be a román Stiripesurse az Infostartra hivatkozva.

magyar Salt,Collecting,In,Salt,Farm, só, sóbánya
Magyar sóbánya nyílik Romániában, keseregnek a románok / Fotó: Shutterstock

A roán tudósítás azért is figyelemreméltó, mert egyértelműen a román vállalatok lustaságát jelöli meg okként, hogy a magyarokhoz került a kecsegtető üzleti lehetőség.

A só kitermelése a környéken évszázadokig is folytatódhatott, és nem is akármilyen sóról van szó: 99%-os tisztaságú és kiváló minőségű – mondta Veres Márton, a cég képviselője a portfolio.hu-nak. A Salt-Veres Zrt. tulajdonosa az édesapja, a cég pedig a bányászati koncessziót birtokló román Diana Exploatări Miniere SRL cég egyedüli tulajdonosa.

A bányát 1980-1981-ben, Ceaușescu idején tárták fel. A kitermelési jogok igénylésének folyamatát 2009-ben indították el, de az engedélyt csak tavaly decemberben szerezték meg. Erről a Világgazdaság is beszámolt. 

A hasznosítási jog 20 évig érvényes, ezt követően 5 évente meghosszabbítható.

Ebben az időszakban a becslések szerint 30 millió tonna gazdaságosan kitermelhető. Tehát, ha évi 800 ezer tonnával számolunk, az közel 40 évre elegendő tartalékot jelent. A geológiai vizsgálatok szerint azonban a teljes tartalék ennél jóval magasabb, akár több 100 millió tonna is lehet. 

Így a kitermelés ebből a lelőhelyből hosszú távon, akár évszázadokon át is folytatható.

„Jelenleg rendelkezünk a termelési engedéllyel, ami még nem jelenti a bánya megnyitását – folyamatban van az engedélyezési eljárás, amelynek végén megkaphatjuk a nyitási engedélyt. A törvény szerint 330 napot kell várnunk, így valószínűleg 2025 végére megnyithatjuk a bányát. Célunk, hogy 2-3 éven belül elérjük az évi 800 ezer tonnás kapacitást, és biztosítsuk a folyamatos, stabil és olcsó termelést” – tette hozzá Veres Márton.

A magyar sóbánya Európa legmodernebbje lesz

A modellt a német bányászati ​​üzemeltetés biztosítja: a magyar vállalat elektromos kombájnokkal, zárt, automatizált rendszerben, önhordó szerkezetekkel, minimális emberi jelenléttel fog dolgozni. A projektet 30-35 ember üzemeltetheti két műszakban. A termelés és a feldolgozás teljes egészében a föld alatt történik, így a lakosoknak még a zajszennyezéssel sem kell megküzdeniük. Az energiaellátást is jelentős mértékben megújuló energiával biztosítják, így a bánya ökológiai lábnyoma minimális lesz, és így az energiaáraknak való kitettségük is csökken.

A bánya teljesen másképp fog kinézni, mint a parajdi sóbánya, ez egy új és modern ipari bánya lesz.

A bánya nagyon nagy, évi 800 ezer tonnás kapacitással rendelkezik majd, ami Magyarország teljes éves sóigényének 80-90 százalékát, vagy Szlovákia, Horvátország és Szerbia teljes sóigényét együttesen fedezné.

A só magas tisztasága miatt azonban a vállalat célpiaca lehet a vegyipar, a gyógyszeripar és az élelmiszeripar is, de a sót akár állati takarmányokban és téli utakon csúszásgátló anyagként is felhasználhatják.

„2-3 éven belül termelésnövekedésre számítunk, de 2026-tól szeretnénk sót termelni” – mondta a szakértő.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu