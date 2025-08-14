Keseregnek a románok, a magyarok elvitték az orruk elől a hatalmas üzletet: óriási bánya nyílik

Komoly üzletet vitték el a magyarok a románok elől. Egy magyar cég Európa leghatékonyabb és legmodernebb sóbányájának megnyitására készül a Kolozs megyei Valea Florilorban, miután tavaly elnyerte a koncessziót. A döntést felgyorsítja a parajdi sóbánya katasztrófája, különösen mivel Magyarország nagy mennyiségű sót importált Romániából – számolt be a román Stiripesurse az Infostartra hivatkozva.

Magyar sóbánya nyílik Romániában, keseregnek a románok / Fotó: Shutterstock

A roán tudósítás azért is figyelemreméltó, mert egyértelműen a román vállalatok lustaságát jelöli meg okként, hogy a magyarokhoz került a kecsegtető üzleti lehetőség.

A só kitermelése a környéken évszázadokig is folytatódhatott, és nem is akármilyen sóról van szó: 99%-os tisztaságú és kiváló minőségű – mondta Veres Márton, a cég képviselője a portfolio.hu-nak. A Salt-Veres Zrt. tulajdonosa az édesapja, a cég pedig a bányászati koncessziót birtokló román Diana Exploatări Miniere SRL cég egyedüli tulajdonosa.

A bányát 1980-1981-ben, Ceaușescu idején tárták fel. A kitermelési jogok igénylésének folyamatát 2009-ben indították el, de az engedélyt csak tavaly decemberben szerezték meg. Erről a Világgazdaság is beszámolt.

A hasznosítási jog 20 évig érvényes, ezt követően 5 évente meghosszabbítható.

Ebben az időszakban a becslések szerint 30 millió tonna gazdaságosan kitermelhető. Tehát, ha évi 800 ezer tonnával számolunk, az közel 40 évre elegendő tartalékot jelent. A geológiai vizsgálatok szerint azonban a teljes tartalék ennél jóval magasabb, akár több 100 millió tonna is lehet.

Így a kitermelés ebből a lelőhelyből hosszú távon, akár évszázadokon át is folytatható.

„Jelenleg rendelkezünk a termelési engedéllyel, ami még nem jelenti a bánya megnyitását – folyamatban van az engedélyezési eljárás, amelynek végén megkaphatjuk a nyitási engedélyt. A törvény szerint 330 napot kell várnunk, így valószínűleg 2025 végére megnyithatjuk a bányát. Célunk, hogy 2-3 éven belül elérjük az évi 800 ezer tonnás kapacitást, és biztosítsuk a folyamatos, stabil és olcsó termelést” – tette hozzá Veres Márton.