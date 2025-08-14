Építőipar: enyhe növekedés tavalyhoz képest, az Otthon Starttal fog igazán felpörögni a szektor

Idén júniusban az előző év azonos hónapjához képest mindkét építményfőcsoport termelése emelkedett: az épületeké 0,4, az egyéb építményeké 6,5 százalékkal nőtt – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Az építőipari ágazatok közül az épületek építése esetében 11,1, az egyéb építmények építésénél 11 százalékkal nagyobb volt a termelés volumene. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 5,6 százalékkal csökkent.

Éves szinten jól teljesített az építőipar / Fotó: Vémi Zoltán

A megkötött új szerződések volumene 67,8 százalékkal bővült, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 7,0, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 147,9 százalékkal nőtt.

Az építőipari vállalkozások június végi szerződésállományának volumene 17,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 7,2 százalékkal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 38,5 százalékkal nagyobb volt a 2024. júniusinál. A KSH legfrissebb adataiból az is kiderült, hogy 2025 első félévében az előző év azonos időszakához képest az építőipari termelés volumene nem változott.

Építőipari termelői árak:

Az építőipar ágazatain belül 2025 II. negyedévében a legnagyobb súlyú, speciális szaképítésben nőttek leginkább (6,5 százalékkal) az árak,

az egyéb építmények építésében 5,6,

az épületek építése vonatkozásában 4,6 százalék

volt a drágulás mértéke 2024 II. negyedévéhez mérten. Az építőipar termelői árai átlagosan 1,3 százalékkal meghaladták a 2025. I. negyedévit.

Az Otthon Start Program a 6-7 százalékos piaci kamatozású hiteleknél jóval kedvezőbb, 3 százalékos fix kamattal érhető el szeptembertől az első lakás vagy ház vásárlását, illetve építését tervezők számára. A Szaldó legújabb epizódjában Horti Flórával, az MBH Elemzési Centrum szenior ágazati elemzőjével beszélgettünk a program várható hatásairól és a hazai építőipar kilátásairól.

A friss lendületre jön rá az Otthon Start Program

Az Otthon Start minden korábbi otthonteremtési programhoz képest szélesebb réteget céloz, hiszen nincs se életkorhoz, se családi állapothoz kötve. Két fontos feltétel viszont van: szükséges legalább két év tb-jogviszony, illetve az igénylőnek tíz évre visszamenőleg legfeljebb 50 százalékos tulajdonrésze lehet egy lakóingatlanban. Emellett a lakás vagy ház értékét illetően is vannak kikötések. Az önerő legalább 10 százalék, a maximálisan felvehető hitelösszeg pedig 50 millió forint.