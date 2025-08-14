Deviza
Konténerkáosz: ráfizetett a német óriás és a kereskedelmi bajoknak messze nincs vége

A világ ötödik legnagyobb konténerszállító cége az első félévben 3,1 százalékkal alacsonyabb, 709 millió eurós nyereséget ért el. A német Hapag-Lloyd a teljes évre vonatkozó előrejelzésének felső határát is csökkentette, mivel a geopolitikai bizonytalanság továbbra is nyomást gyakorol az iparágra.
Nemes Tamás
2025.08.14., 08:59

A Hapag-Lloyd csütörtökön közölte, hogy az év első hat hónapjában elért 709 millió eurós nettó profit 3,1 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakától.

Christening of the "Hamburg Express" from Hapag-Lloyd
A német Hapag-Lloyd a teljes évre vonatkozó előrejelzésének felső határát is csökkentette, mivel a geopolitikai bizonytalanság továbbra is nyomást gyakorol az iparágra / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A társaság éves működési eredmény (EBIT) prognózisát is szűkítette: az eddigi nulla és 1,5 milliárd euró közötti sáv helyett már csak 0,2 és 1,1 milliárd euró közé várja az eredményt. A döntés indoklása szerint a piaci környezetet továbbra is erős geopolitikai kockázatok és kereskedelmi útvonalak bizonytalansága terheli.

Nem csak a Hapag-Lloyd aggódik

Az ágazat másik óriása, a dán Maersk a közelmúltban hasonlóan óvatos hangot ütött meg. A vállalat szerint a globális tengeri konténerforgalmat sújtó késések, a Vörös-tengeri kerülőútvonalak miatti hosszabb tranzitidők és a költségnövekedés a következő hónapokban is kihívást jelent. A Maersk hangsúlyozta, hogy a jelenlegi geopolitikai feszültségek miatt a fuvarozási tarifák volatilisak maradnak, miközben a kereslet kiszámíthatósága is gyenge.

Mindkét cég figyelmeztetett arra, hogy a globális konténerhajózásban tapasztalható fennakadások a második félévben is fennmaradhatnak. A hosszabb szállítási idők, az üzemanyagköltségek emelkedése és a piaci kereslet lassulása együttesen nyomást gyakorolhat az árbevételre és a profitmarzsokra. Mindez arra kényszeríti a vállalatokat, hogy tovább optimalizálják flottájuk kihasználtságát és költségszerkezetét, miközben a szállítási hálózatok rugalmasságát is erősítik.

Vámháború? A konténerkirály köszöni, jól van: forgalom- és bevételnövekedést jósol a Maersk

A dán logisztikai óriás szerint a második fél évben lassulhat a növekedés, de az első fél év eredményei felülmúlták az elemzői várakozásokat. A konténeres szállítás iránti kereslet kitartott a geopolitikai feszültségek közepette is, ezért a Maersk megemelte idei profitvárakozását.

 

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
651 cikk

 

 

 

