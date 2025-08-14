Történelmi csúcson a bitcoin, erősödnek az amerikai kamatcsökkentési várakozások - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni érdemes

Az amerikai dollár nyomás alá került csütörtökön, a kereskedők tömegesen kezdtek arra spekulálni, hogy a Federal Reserve jövő hónapban kamatot csökkent. Ennek következtében a bitcoin árfolyama új csúcsra emelkedett, az ázsiai részvénypiac elmúlt napokban bekövetkezett ralija viszont megtorpant, miután a Wall Street mutatói újabb történelmi csúcsokat értek el.
Scott Bessent pénzügyminiszter szerdán azt mondta, hogy szeptemberben akár agresszív, fél százalékpontos kamatcsökkentés is lehetséges, miután a múlt heti, felülvizsgált munkaerőpiaci adatok azt mutatták, hogy májusban, júniusban és júliusban drasztikusan lassult a foglalkoztatás növekedése.
A Goldman Sachs szerdai elemzésében közölte, hogy
Bár a héten közzétett, mérsékelt amerikai inflációs adat támogatta a kamatcsökkentési várakozásokat, néhány elemző óvatosságra intett, mondván, néhány hamarosan publikálandó adat még árnyalhatja a képet.
Nem vagyunk annyira biztosak a szeptemberi 25 bázispontos kamatvágásban, mint a pénzpiacok, nem is beszélve egy 50 bázispontos csökkentésről
– mondta a Reutersnek Carol Kong, a Commonwealth Bank of Australia közgazdásza és devizastratégája.
„A szeptemberi ülés előtt lesz még egy inflációs és egy foglalkoztatási adat, amelyek akár alá is áshatják a kamatcsökkentés indokoltságát” – tette hozzá.
A világ legnagyobb gazdaságában várható monetáris enyhítéssel kapcsolatos optimizmus új történelmi csúcsra, 124 002,49 dollárra repítette a bitcoint. Elemzők a közelmúlt pénzügyi szektorbeli reformjait is kedvező tényezőként említették a kriptodeviza számára.
Trump szerdán „súlyos következményekkel” fenyegette meg Putyint, ha az nem egyezik bele az ukrajnai békébe, ugyanakkor jelezte, hogy találkozójukat gyorsan követheti egy második, amelyen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt venne. Trump korábban azt mondta, hogy a harcok lezárásához mindkét félnek területcserébe kellene beleegyeznie, hogy véget vessenek a háborúnak.
Bár a tűzszünet felé mutató előrelépés hiánya újabb olajpiaci vámokkal vagy szankciókkal való fenyegetést hozhat, szerintünk kicsi az esélye annak, hogy jelentős fennakadások legyenek az orosz olajkínálatban
– írták a Goldman Sachs elemzői.
Hozzátették, hogy az orosz export nagy volumenű marad, a kereslet fenntartása érdekében akár további árengedmények is jöhetnek, és kulcsfontosságú vevők – India, különösen pedig Kína – várhatóan továbbra is szívesen működnek majd együtt Oroszországgal az energetikai területen, így elkerülhetők a nagyobb zavarok.
Trump múlt héten elnöki rendeletet írt alá, amely további 25 százalék vet ki az indiai exporttermékekre az Egyesült Államokban, arra hivatkozva, hogy az ország közvetlenül vagy közvetve orosz olajat importál. Utalt arra is, hogy hasonló vámokat vezethet be Kínával szemben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.