Történelmi csúcson a bitcoin, erősödnek az amerikai kamatcsökkentési várakozások - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni érdemes

Az amerikai dollár nyomás alá került csütörtökön, a kereskedők tömegesen kezdtek arra spekulálni, hogy a Federal Reserve jövő hónapban kamatot csökkent. Ennek következtében a bitcoin árfolyama új csúcsra emelkedett, az ázsiai részvénypiac elmúlt napokban bekövetkezett ralija viszont megtorpant, miután a Wall Street mutatói újabb történelmi csúcsokat értek el.

A részvénypiac kamatcsökkentési spekulációk lázában ég, történelmi csúcson a bitcoin / Fotó: AFP

Az MSCI ázsiai részvényeket mérő mutatója (amely a japán tőzsdeindexeket nem tartalmazza) enyhén emelkedett, és a 2021 szeptemberi csúcs óta legmagasabb szintje közelében maradt.

Az index követte a Wall Streetet, ahol az S&P 500 és a Nasdaq immár második egymást követő napon zártak új rekordmagasságban.

Az MSCI összes országot lefedő globális részvényindexe szerdán egymást követő második kereskedési napon új rekordot ért el.

A japán Nikkei-index viszont visszaesett egy hatnapos, erőteljes rali után, amely során először vitte át a 43 ezer pontos határt.

A koreai és tajvani részvények szintén enyhén csökkentek.

A kínai blue chip részvényindex, a CSI 300 és a hongkongi részvények viszont emelkedtek.

A dollár kétéves mélypontra esett a főbb devizákkal szemben; változtak a várakozások az amerikai kamatcsökkentésekkel kapcsolatban; az amerikai pénzügyminiszter nyilatkozata is erősítette az esélyét egy akár 50 bázispontos csökkentésnek.

A japán jen háromhetes csúcsra, 146,38 jen/dollár szintre erősödött a korai kereskedésben.

Scott Bessent pénzügyminiszter szerdán azt mondta, hogy szeptemberben akár agresszív, fél százalékpontos kamatcsökkentés is lehetséges, miután a múlt heti, felülvizsgált munkaerőpiaci adatok azt mutatták, hogy májusban, júniusban és júliusban drasztikusan lassult a foglalkoztatás növekedése.

Fed esélylatolgatások, a részvénypiac megosztott az amerikai monetáris politika irányával kapcsolatban

A Goldman Sachs szerdai elemzésében közölte, hogy

az amerikai jegybank az idén háromszor, 25 bázisponttal csökkentheti az irányadó rátát, majd

2026-ban további két csökkentést hajthat végre.

A kereskedők már biztosra veszik a szeptemberi kamatcsökkentést, az 50 bázispontos vágás esélye pedig 7 százalékra nőtt az egy héttel korábbi 0 százalékról.

Bár a héten közzétett, mérsékelt amerikai inflációs adat támogatta a kamatcsökkentési várakozásokat, néhány elemző óvatosságra intett, mondván, néhány hamarosan publikálandó adat még árnyalhatja a képet.

Nem vagyunk annyira biztosak a szeptemberi 25 bázispontos kamatvágásban, mint a pénzpiacok, nem is beszélve egy 50 bázispontos csökkentésről

– mondta a Reutersnek Carol Kong, a Commonwealth Bank of Australia közgazdásza és devizastratégája.

„A szeptemberi ülés előtt lesz még egy inflációs és egy foglalkoztatási adat, amelyek akár alá is áshatják a kamatcsökkentés indokoltságát” – tette hozzá.