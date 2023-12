WHO: rohamosan romlik a helyzet Gázában

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint óráról órára romlik a helyzet a Gázai övezetben, miután az izraeli bombázások intenzívebbé váltak a terület déli részén is, Hán Júnisz és Rafah város környékén. A helyzet óráról órára romlik. Intenzív bombázások folynak az egész övezetben, most már a déli területeken is – mondta Richard Peeperkorn, a WHO Gázai övezeti képviselője újságíróknak videókapcsolaton keresztül.

Fotó: Sui Xiankai / AFP

Peeperkorn szerint a Gázába érkező humanitárius segély túl kevés, és a WHO-t mélyen aggasztja a sűrűn lakott övezet egészségügyi rendszerének ellehetetlenülése.

Szeretném világossá tenni, hogy egy rohamosan súlyosbodó humanitárius katasztrófával állunk szemben

– mondta Pepperkorn.

Véleménye szerint a WHO eleget tett annak az izraeli utasításnak, miszerint a Hán Júnisz-i raktárakból el kell szállítania a készleteit, ugyanis a terület nagy valószínűséggel aktív harci területté válik a következő napokban. „Mindent megteszünk azért, hogy el tudjuk szállítani az egészségügyi felszereléseinket” – mondta a WHO gázai képviselője. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója hétfőn felszólította Izraelt, hogy vonja vissza ezt a parancsot. Izrael azonban tagadja, hogy a raktárak kiürítését követelte volna.

Eközben a razziák folytatódnak Ciszjordániában. A Hamász terrorszervezet elleni háború hatvanadik napján tovább folynak a harcok a Gázai övezet északi, középső és déli részén, a razziák Ciszjordániában és a válaszcsapások a libanoni határnál. Az izraeli hadsereg (IDF) befejezte a Gázai övezet északi részén található Dzsabálíja menekülttábor bekerítését, és megsemmisítette a Hamász fellegvárának számító térségben a terrorista-infrastruktúrát.