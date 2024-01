Folytatják tiltakozósorozatukat a német gazdák – egyre nagyobb bajban a német kormány A hét hátralévő részére is gyűléseket hirdetett a Német Gazdák Szövetsége a többi között Nordfriesland, Frankfurt és Kassel körzeteiben. Drezdában, Augsburgban és Nürnbergben is lesznek nagygyűlések. A Group Land Creates Connections további tiltakozásokat is bejelentett a következő napokra. Közlekedési fennakadásokra lehet számítani egész héten Németországban. A tüntetések hete január 15-én, hétfőn egy berlini tiltakozással ér véget.