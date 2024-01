Január 16-án, jövő hét kedden Magyarországra látogat Robert Fico szlovák államfő, és Budapesten találkozik Orbán Viktor miniszterelnökkel – írta meg a Hvg.hu. A portál értesülését Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke is megerősítette. Hozzátette, hogy

a szlovák miniszterelnök hivatalos látogatásának előkészítése már zajlik.

Fotó: Benko Vivien Cher / Miniszterelnöki Sajtóiroda / MTI

Robert Fico pártja, az Irány (Smer-SD) nyerte a a Szlovákiában tartott előrehozott parlamenti választásokat a leadott szavazatok 22,9 százalékát megszerezve, ami 42 mandátumot jelent számukra a 150 fős pozsonyi törvényhozásban.

Az új Fico-kormány jelentős megszorítási programot fogadott el,

a 18 elemből álló csomag 1,96 milliárd euró bevételt eredményezhet, másrészt a szlovák kormány eddigi új kiadásai is az 1 milliárd eurót súrolják. A kormány többek között megemeli a bank- és dohányadót, ezenkívül a Slovnaft számára előírt olajadót is kiterjesztené, a második nyugdíjpillérbe történő járulékok mértékét lefaragja, valamint egy munkaszüneti napot is eltörölne. Viszont bevezetik a teljes értékű, jövőre átlagosan 610 eurót jelentő 13. havi nyugdíjat, ráadásul az úgynevezett szülői bónuszt sem vezetik ki, és e két tétel együttesen mintegy 750 millió euró többletkiadással jár. Emellett januártól sport- és idegenforgalmi minisztériumot hoznak létre, ez 100 millió euró pluszkiadást jelent. Végezetül a jelzáloghitelesek megmentése is akár 90 millió eurót emészthet fel.

Fico kinevezését követően is többször megerősítette azt a parlamenti választást megelőzően hangoztatott ígéretét, hogy teljesen leállítják az Ukrajnának szánt fegyverszállításokat.

A politikus azt is mondta, hogy a szlovák hadsereg készleteiből több fegyvert már nem szállít Kijevnek, viszont kész humanitárius segítség nyújtására, emellett aknamentesítésre is, valamint „ha valamelyik cég kereskedelmi alapon fegyvert akar gyártani, és azt exportálni szeretné, akkor ebben senki sem fogja megakadályozni”.