Szijjártó Péter: azért érkeztünk, hogy újra tudjuk építeni a bizalmi légkört Ukrajnával, van még tennivaló

„A mai napon tárgyaltunk azokról a kérdésekről is, amelyek az elmúlt években súlyos nyitott kérdésekként jelentek meg Magyarország és Ukrajna kétoldalú kapcsolataiban” – jelentette ki Szijjártó Péter a sajtó előtt hétfőn Ukrajnában. A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette, hogy

jó viszonyról azért nem lehet beszélni, mert 2015 óra lépésré lépésre születtek olyan jogszabályok Ukrajnában, amelyek magyar nemzet közösségi jogait egyre inkább csökkentették.

Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

„Nekünk van egy elvárásunk, ez pedig az hogy a magyar kisebbség visszakapja a 2015 előtti jogokat, nem kérünk sokat. Tizenegy pontban foglaltuk ezeket össze. Köztük az iskolai jogállást, a magyar nyelven tett érettségi lehetőségét, a magyar nyelv használatát a kultúra, a felsőoktatás területén” – mondta Szijjártó Péter.

A miniszter elmondta, hogy eredményes megbeszélést folytatott az ukrán delegációval, például a határon átívelő infrastrukturális fejlesztésekről, Szijjártó megfogalmazása szerint egy karnyújtásnyira került egy újabb határátkelő a magyar–ukrán határon, illetve új Tisza-híd megépítése is az asztalra került. Továbbá elmondta, hogy az eddigi megbízható kőolajszállítási útvonal fenntartását kérte ukrán hivatali partnerétől, és azt, hogy biztosítsanak korrekt működési körülményeket a magyar vállalatok számára. A miniszter azt is mondta, hogy „Magyarország álláspontjának félreértelmezése és elferdített bemutatása a nemzetközi média egy bizonyos szeletének kedvelt sportága. És ez a tevékenység a mindennapi élet területén is, nem csak a politikában képes feszültségeket kelteni” – közölte. Majd felidézte, hogy a háború kirobbanása után néhány nappal biztosította Mikitát arról, hogy minden, általa beterjesztett segítségkérést kész a kormány azonnal megfontolni, és a lehető leginkább teljesíteni.

Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője elmondta, hogy

előkészítik Orbán Viktor kormányfő és Volodimir Zelenszkij elnök közötti találkozót.

Jermák kiemelte, hogy 2019 óta 200 tárgyalás volt Oroszországgal, tizenegy megállapodás volt a tűzszünetre, de Moszkva ezt az időt arra használta, hogy megtudja szállni Ukrajnát.

Annyira senki nem akarja a békét, mint az ukránok, de mi egy igazságos békét szeretnénk. Nem egy befagyasztott konfliktuson alapuló békét akarunk, mert látjuk, hogy az ilyen konfliktusokkal mi történik az egész világon

– fogalmazott Andrij Jermak. Hozzátette, hogy Ukrajna az igazságos békéért küzd, elvárják, hogy tiszteljék az ország függetlenségét, a területi integritását, ezért minden partnerükkel ülnek le tárgyalni, mer „mind egyek ebben a gondolatban”.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy tárgyalóasztalhoz ült Szijjártó Péter az ukrán külügyminiszterrel, Dmtiro Kulebával. A külügyi és külgazdasági miniszter már a tárgyalás elején egy dolgot kijelentett: a kárpátaljai magyarok jogait rendezni kell. A külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Ungvárra utazott, ahol találkozott az ukrán elnöki hivatal vezetőjével Andrij Jermakkal és Dmitro Kuleba külügyminiszterrel. A tárgyalásnak két fontos témája van: egyrészt a magyar–ukrán viszony rendezéséről egyeztetnek a felek, másrészt arról is szó esik, hogy milyen feltételek mellett kerülhet sor egy Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij közötti találkozóra. Az ungvári találkozót már hetek óta szervezték, és voltak aggasztó előjelek is. A múlt héten az ukrajnai magyar külügyhöz egy olyan levél érkezett, amelyben halálosan megfenyegették Szijjártó Pétert.