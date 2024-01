TEK-esek és ukrán katonák védik Szijjártó Pétert – levideózták a magyar külügyminiszter óriási konvoját

„Irány Ungvár, hosszú napunk lesz (…) Mindent meg kell tenni azért, hogy a kárpátaljai magyar közösség visszakapja korábbi jogait” – írta Szijjártó Péter a Facebook-oldalára hétfőn.

Fotó: Király Márton / Szijjártó Péter Facebook

Korábban a Világgazdaság is beszámolt arról, hogy a külgazdasági és külügyminiszter megérkezett Ukrajnába, és Ungváron találkozik Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszterrel és csapatával. A tárgyalás során számos témát érintenek majd, illetve előkészítik Orbán Viktor miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozóját. Az út azonban nem indult zökkenőmentesen, ugyanis

a múlt hét során egy ukrán nyelvű e-mailben halálosan megfenyegették a minisztert.

Szijjártó Péter már Ungváron van, konvoját mentő is kíséri, minden eshetőségre felkészülve védik a magyar külügyminisztert. Az UNIAN ukrán portál cikke szerint Andrij Jermak, az ukrán Elnöki Hivatal vezetője kijelentette, hogy a találkozón szóba kerülhet Orbán Viktor miniszterelnök ukrajnai látogatása is. Szijjártó azonban korábban utalt arra, hogy az ukrán elnöknek és a magyar kormányfőnek a közeljövőben nem lesz személyes találkozója. Az ukrán oldal videót is közölt a magyar miniszter konvojáról, a Blikk cikke szerint délelőtt, háromnegyed tizenegykor érkezett meg Szijjártó Péter konvoja a Kálvária temetőhöz. A környező utcát lezárták, hogy

a legalább húsz járműből álló konvoj akadály nélkül haladhasson. A magyar rendszámú autókban állig felfegyverzett TEK-esek ültek, és az ukrán hatóságok is számos fegyveressel védik a magyar külügyminisztert.

A konvojban egy mentőautó is haladt, baj esetére. Szijjártó negyed órát töltött el a katonai temetőben, ahova se a gyászoló hozzátartozókat, se a magyar lapot nem engedték be ez idő alatt az ukrán rendőrök. Miután a konvoj elhaladt, szabad lett az út.

Viktor Mikita kormányzó teljesen új szemléletet hozott Kárpátaljára: a megbékélés kultúráját képviseli annak érdekében, hogy ukránok és magyarok egymás mellett békében élhessenek

– írta Szijjártó Péter.

A miniszter hozzátette, hogy a magyar kormány szeretne javítani Ukrajna és Magyarország együttműködésén, ezért is jó szerinte, hogy a kormányzó már a záhonyi határnál csatlakozik a delegációhoz.