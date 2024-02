Hamarosan olyan szervezeteket is nemkívánatosnak bélyegezhet meg az orosz kormány, melyek tagjai közt harmadik országok állami szervezetei is megtalálhatók, számukra pedig az országba való belépést is megtilthatják – áll egy friss törvénytervezetben, ami nemrég került fel a Duma honlapjára.

Hamarosan az állami szerepvállalással rendelkező szervezetek is lehetnek nemkívánatosak Oroszországban

Fotó: Getty Images

Az orosz parlament oldalán megjelent javaslat szerint a kormányzat a jövőben nemkívánatosnak bélyegezhetne meg olyan nemzetközi szervezeteket is, melyek tagjai vagy alapítói közt más állami szervek vagy azok intézményei is szerepelnek. A jelenleg hatályos törvények ezt nem teszik még lehetővé, de állami szerepvállalás nélküli szervezeteket már 1996 óta megjelölhetett ilymódon az orosz vezetés.

Ez a törvényjavaslat egy csomag része: további négy szövetségi törvény, illetve a büntető- és a közigazgatási törvénykönyv módosítását is előkészítettük, ezekre várjuk a kormány és a Legfelsőbb Bíróság visszajelzését

– emelte ki Vaszilij Piszkarev, az Állami Duma külföldi beavatkozás elleni bizottságának vezetője.

Ha egy szervezetet nemkívánatosnak bélyegeznek meg Oroszországban, azzal megtiltják számára, hogy leányvállalatokat hozzon létre az országban, illetve a már meglévő, az országban működő szárnyaikat is felszámolják. Oroszország ezen felül tiltja külföldön élő állampolgárai számára azt is, hogy ilyen szervezetekbe belépjenek.

Az orosz bankok ezen felül nem nyithatnak számlát a nemkívánatos szervezetek számára, illetve nem végezhetnek számukra semmilyen pénzügyi műveletet. A megbélyegzett szervezetek számára az is tilos, hogy akár az interneten, akár bármilyen más médiumon keresztül akármilyen tartalmat megosszanak az országban.