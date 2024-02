Biden szerint Trump miatt került veszélybe Ukrajna megsegítése

Joe Biden amerikai elnök Donald Trumpot hibáztatta egy kétpárti törvényjavaslat elsüllyesztéséért, amely több milliárd dolláros segélyt szállíthatna Ukrajnának és szigorúbb bevándorlási politikával kecsegtet, a republikánusok viszont – Trump nyomására – ellenzik a megállapodást. „Inkább felfegyverzi ezt a kérdést, mintsem hogy ténylegesen megoldja” – nyilatkozta kedden Biden. A 118 milliárd dollár (nagyjából 42,5 ezermilliárd forint) értékű jogszabály az utolsó esély lehet a Biden-kormányzat számára, hogy újabb katonai támogatást biztosítson Ukrajnának az orosz invázió elleni védekezésben-

Fotó: AFP

Az elmúlt 24 órában semmi mást nem tett, mint megkereste a republikánusokat a képviselőházban és a szenátusban, megfenyegette őket, és megpróbálta megfélemlíteni őket, hogy szavazzanak a javaslat ellen. És úgy tűnik, beadják a derekukat

– idézte az elnököt a Financial Times. A megállapodás nem csak az ukrán támogatás miatt fontos, hanem ritka kompromisszumot jelent a mexikói határon áthaladó bevándorlás megfékezésére irányuló erőfeszítések terén is, beleértve a menedékjog korlátozását is, amit a republikánusok követeltek.

Az amerikai elnök elmondta, hogy „a törvény elfogadásának elmulasztása kevesebb eszközt jelentene Ukrajnának az orosz invázió elleni küzdelemhez, és éppen ez az, amit Vlagyimir Putyin akar”. Trump ellenállása a kompromisszumos törvényjavaslattal szemben azt eredményezte, hogy

a republikánusok halva születettnek nevezték a jogszabályt az alsó házban, és időpocsékolásnak tartják a megvitatását.

Az amerikai képviselőház elnöke, Mike Johnson szerint a szenátus bevándorlási törvényjavaslata kudarcot vall az Egyesült Államok határának biztosításához szükséges összes politikai területen, és valójában csak több illegális bevándorlásra ösztönözne. Az amerikai szenátorok vasárnap jutottak megállapodásra a bevándorlásról és az Ukrajnának nyújtott segélyekről, de a képviselőház republikánus elnöke azonnal megígérte, hogy elveti, annak ellenére, hogy Joe Biden amerikai elnök az indítvány gyors elfogadására szólított fel.