Magyarországon a gyermek a legfontosabb! A gyermekek kárára elkövetett bűncselekmények tetteseit a törvény teljes szigorával kell büntetni. Aki kiskorú gyermek kárára szándékos bűncselekményt követ el, az semmilyen indokkal nem mentesülhet a tettei következményei alól – ez áll abban az alkotmánymódosítási javaslatban, amelyet Orbán Viktor terjesztett be.

A miniszterelnök azt követően tett bejelentést, hogy az elmúlt szűk egy hétben felkavarta az állóvizet Novák Katalin egyik kegyelmi döntése. Az államfő még tavaly tavasszal adott kegyelmet egy férfinek, akit kényszerítés miatt ítéltek el jogerősen, mert rá akarta bírni egy pedofil-eset áldozatát, hogy vonja vissza terhelő vallomását. A pedofíliát nem ő, hanem a főnöke, a bicskei gyermekotthon vezetője követte el. A férfi igazgató-helyettesként dolgozott az intézményben.

A felvázolt alkotmánymódosítás részleteiről a Magyar Nemzet számolt be. A cikk szerint a tervezetben egyértelműen kizárják annak a lehetőségét, hogy a gyermekek kárára szándékos bűncselekményt elkövetők kegyelem útján mentesüljenek a büntetésük hátrányos jogkövetkezményei alól

és újra büntetlen előéletűvé válhassanak.

Alaptörvényünkben kell világossá tenni, hogy a gyermekek kárára bűncselekményt elkövetők számára nincs kegyelem – idéznek az alkotmánymódosítás dokumentumából. Rendelkeznek arról is, hogy mit kell tennie a köztársasági elnöknek a folyamatban lévő kegyelmi kérelmekkel kapcsolatban, amelyekben kiskorú személy sérelmére elkövetett bűncselekmény esetében nyújtanak be kérvényt. Az átmeneti rendelkezések ugyanis egyértelműsítik, hogy a már folyamatban lévő kegyelmi ügyekben is alkalmazni kell a kiskorúakat védő, kegyelmet kizáró rendelkezést.

A tervezett alkotmánymódosítást az Alapjogokért Központ főigazgatója is elemezte. Szánthó Miklós azt írta, hogy „a pedofíliára nincs mentség, a pedofiloknak pedig nincs nincs bocsánat, nincs kegyelem – ez a közakarat”.

Azt is kifejtette, hogy szerinte a pedofília nem egy betegség, a pedofil nem egy beteg ember – ahogy a baloldaliak állítják –, hanem a gyermekeinkre leselkedő legdurvább és legvisszataszítóbb veszély, bűn, undormány, bűnözői kör. Ezért minden jogi kiskaput be kell zárni, még erősebb jogi védvonalakat kell kiépíteni.