Jogszabályi szigorítást jelentett be csütörtök délután Orbán Viktor reagálva a napokban kirobbant kegyelmi-ügy következményeként.

Orbán Viktor: „Pedofiloknak nincs kegyelem” – alkotmánymódosítást nyújtott be a miniszterelnök. Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A miniszterelnök azt követően szólalt meg, hogy az elmúlt szűk egy hétben felkavarta az állóvizet Novák Katalin egyik kegyelmi döntése. Az államfő még tavaly tavasszal adott kegyelmet egy férfinek, akit kényszerítés miatt ítéltek el jogerősen, mert rá akarta bírni egy pedofil-eset áldozatát, hogy vonja vissza terhelő vallomását. A pedofíliát nem ő, hanem a főnöke, a bicskei gyermekotthon vezetője követte el. A férfi igazgató-helyettesként dolgozott az intézményben.

Most Orbán Viktor a közösségi oldalán jelentette be, mit tesz a kormány a kialakult helyzetben. Ebben először is arról beszélt, hogy pedofil bűnelkövetőknek nincsen kegyelem. Ez a személyes meggyőződése. Azzal folytatta, hogy kialakult egy vita az elnöki kegyelmi jogköréről, de szerinte itt nem jogászkodni kell, hanem egy tiszta helyzetet teremteni egy világos és egyértelmű döntéssel.

Kiemelte, hogy neki is van öt gyermeke és hat unokája.

Ha valakik hozzányúlnának, akkor az lenne az első gondolatom, hogy félbe kell őket hasítani vagy miszlikbe kell vágni

– fogalmazott. Közölte, hogy a kormány nevében benyújtott egy alkotmánymódosítást, amely lehetetlenné teszi, hogy kiskorú gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény esetén az elkövető kegyelmet kaphasson. „Ideje rendezni ezt a kérdést” – zárta Orbán Viktor a nyilatkozatát.

A bejelentés váratlan volt, igaz, Orbán Viktor előzetesen jelezte a közösségi oldalán, hogy tájékoztatásra készül az eset kapcsán.