Könnyítéseket kapnak azok a diákok, akik tartalékos katonák Izraelben

Könnyítéseket jelentettek be szerdán a felsőoktatásban azoknak a hallgatóknak Izraelben, akik tartalékos katonák. A Tel-avivi Egyetem közölte, hogy a következő tanévre felvételi vizsga nélkül, az egyes szakokon megfelelő érettségi bizonyítványi osztályzatok birtokában felveszik a szeptemberben induló tanévre azokat a fiatalokat, akik 2023-ban legkevesebb hatvan, illetve 2024-ben legalább 28 napot szolgáltak tartalékosként a hadseregben.

Fotó: Menahem Kahana / AFP

Indoklásuk szerint

az október 7-én, a Hamász palesztin terrorszervezet támadása nyomán kitört háború miatt a tartalékosszolgálatra behívott fiataloknak nincs módjuk felkészülni a felsőoktatási felvételt lehetővé tevő pszichometriavizsgára.

Általában az ezen az általános intelligenciát és gondolkodási képességeket mérő vizsgán elért pontszámtól teszik függővé az egyes szakok követelményei alapján a beiratkozást.

A következő tanévben minden szakon mintegy 10 százalékos kvótát különítenek el a fiatal tartalékos katonáknak, de az orvosi karon továbbra is kötelező marad a felvételi vizsga is. Több más egyetem is bejelentette, hogy hasonló döntést hoz. A katonai szolgálaton lévő, tanulmányaikat a háború miatt félbeszakítani kénytelen hallgatók számára is jelentős könnyítéseket vezetnek be, hogy ne veszítsék el az idei tanévet. Számukra csökkentették a diploma megszerzéséhez szükséges kurzusszámot, lehetővé tették több tárgyból, hogy osztályzat nélkül, csak a megfelelt vagy nem megfelelt minősítést kapják meg, és kiemelten rugalmasak a vizsgák időpontjainak meghatározásában.

Izraelben a 18. életüket betöltött és középiskolai tanulmányaikat befejezett, nem ultraortodox zsidó fiúk legkevesebb 32, a lányok pedig legalább 24 hónapig kötelező sorkatonai szolgálatot teljesítenek, és legalább negyvenéves korukig nemzeti vészhelyzet esetén ismét mozgósíthatók.