A kormány eltökélt szándéka, hogy véget vessen az alkotmánybíróság politikai visszaéléseinek, és leváltsa mind a tizenöt bírót, akiket a Jog és Igazságosság (PiS) nyolcéves lengyelországi kormányzása alatt neveztek ki – mondta Adam Bodnar lengyel igazságügyi miniszter a Financial Timesnak adott interjújában. Hozzátette: a kabinetnek az a feladata, hogy a meglévő eszközökkel megtegyék, amit csak lehet.

Bodnar szerint az átalakítás része annak, hogy Varsó helyreállítsa a kapcsolatokat Brüsszellel.

Fotó: Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto / AFP

Bodnar azonban elismerte, hogy Andrzej Duda elnök a vétójogával élve megakadályozhatja a bírák elbocsátását: a tárcavezető szerint ez az államfő politikai felelőssége lesz. Hozzátette: igyekszik meggyőzni az Európai Uniót arról, hogy a 7. cikket fel kell oldani Lengyelország esetében, az alkotmánybíróság helyzete pedig része ennek a vitának.

Bodnar azt is tervezi, hogy öt-hat jogszabályt mutat be a parlament, ezek közül az egyik a bírákat kinevező testület működését érinti majd. Az igazságügyi miniszter tervét még ebben a hónapban az uniós minisztereknek is megmutatják. A politikus kifejtette véleményét az előrehozott választásokkal kapcsolatban is: szerinte a PiS támogatottsága nem olyan magas, hogy voksolást kockáztasson.

Megy az adok-kapok Lengyelországban

Lengyelországban 2023. októberben zajlott le a választás, amelyet ugyan a jobboldali Jog és Igazságosság (PiS) nyert meg 35,38 százalékos eredménnyel, de a párt a parlamentben nem rendelkezik többséggel. Így decemberben a nyolc évig ellenzékben politizáló Donald Tusk lett miniszterelnök egy többpárti koalíciót vezetve.

Az elmúlt hetekben hatalmi harc bontakozott ki a Tusk miniszterelnök vezette új kormány és az ellenzékbe szorult ellenzéki Jog és Igazságosság között. Ennek során a kabinet felszámolta a közmédia szolgáltatóit, és elrendelte két, elnöki kegyelemben részesített politikus letartóztatását is. Ezek a lépések tüntetéseket és ülősztrájkokat váltott ki a lakosság és a PiS törvényhozói részéről.

Tusk és szövetségesei azonban nem tudnak szabadon mozogni: a korábban PiS-tag lengyel államfő, Andrzej Duda kismértékben korlátozza az új kabinet lehetőségeit. Még az is felmerült, hogy leváltsák a lengyel jegybank vezetőjét: Adam Glapinskit azzal vádolta meg a győzelmet arató ellenzéki koalíció, hogy az októberi választás előtt indokolatlanul csökkentette az irányadó kamatot, hogy segítse a kormánypártot.