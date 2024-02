Nem nézi jó szemmel az Európai Bizottság a szlovák kormány lépéseit, aminek hatására akár jogállamisági eljárás is indulhat Pozsony ellen sajtóhírek szerint.

A brüsszeli testületnél főként a büntető törvénykönyv módosítása verhette ki a biztosítékot, melyet ráadásul gyorsított ütemben fogadott el a szlovák parlament, annak ellenére, hogy a bizottság jelezte, ezt nem tartja jó ötletnek. Az Új Szó írása szerint erre válaszul az EU leállította az uniós újjáépítési alap negyedik kifizetési kérvényének az értékelését. Noha azt a lap is megjegyzi, hogy Robert Fico kormánya szerint nincs összefüggés a büntető törvénykönyv módosítása és a brüsszeli döntés között, emlékeztetnek arra is, hogy az első három körben ilyen nem fordult elő.

Fotó: John Macdougall / AFP

A törvénymódosítás ellen nemcsak az EU, de a szlovák ellenzék is tiltakozik,

az ugyanis megszüntetné a több kormánypárti politikus korrupciós ügyeiben nyomozó különleges ügyészséget, csökkentené a pénzügyi bűncselekmények büntetési tételeit, és megfelezné a nemi erőszak elévülési idejét, húszról tíz évre.

A The Guardian írása szerint Didier Reynders uniós igazságügyi biztos levélben tudatta Pozsonnyal, hogy a törvénymódosítás jóvátehetetlen károkat okozhat a szlovák jogállamban. Mint azt Magyarország és Lengyelország már tudja, Brüsszel nem a levegőbe beszél a jogállamisági eljárással kapcsolatban, hazánkat nemcsak az újjáépítési, de a felzárkóztatási pénzektől is elvágta az unió. Noha időközben a befagyasztott pénzek egy részéhez Magyarország újra hozzáférhet , az tetemes része továbbra is zár alatt van.

Az ideiglenesen felfüggesztett, a szlovák kormány által igényelt újjáépítési összeg 900 millió euró, aminek értékelését a bizottság a költségvetési kiadási korlátokkal, a fenntartható közlekedéssel és a jogállamisággal kapcsolatban felmerülő kérdések miatt függesztette fel.

A büntető törvénykönyv megváltoztatásával Zuzana Caputová szlovák elnök sem ért egyet, aki elmondta, hogy gondolkozik minden lehetséges lépésen, amely megakadályozhatja az életbelépését. Az államfőnek pedig vétójoga van a szomszédunknál.