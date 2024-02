Újabb két orosz gépet lőtt le az ukrán légvédelem

Az ukrán légierő hétfőn reggel további két orosz vadászgépet semmisített meg. A haditudósítás szerint egy Szu–34-es és egy Szu–35-ös gépet lőttek le, miután a hétvégén is több ellenséges légi egységet semlegesítettek.

Fotó: Anadolu via AFP

A The Kyiv Independent beszámolója szerint a Szuhoj vállalat gyártotta Szu–35 együléses, a Szu–34 kétüléses vadászgép, így

feltételezhetően három orosz pilóta halt meg.

A hétvége folyamán is több orosz gépet lőtt le az ukrán légvédelem. Szombaton Mikola Olescsuk, az ukrán légierő parancsnoka arról adott hírt, hogy az ország keleti részén három orosz vadászgépet – két Szu–34-es vadászbombázót és egy Szu–35-ös vadászrepülőgépet – lőttek le. Egy nappal később szintén egy Szu–34-es nagy hatótávolságú, nehéz vadászbombázó megsemmisítéséről számolt be az ukrán légierő. Az eltalált orosz katonai gép pilótája szándékosan lakott terület fölé, Antracit térségébe irányította eltalált gépét, mely a településen csapódott be.

Oroszország már több mint 300 katonai repülőgépet veszített Ukrajna megtámadása óta.