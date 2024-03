Az izraeli háború 159. napja – Izrael fegyverként használja az éhezést Borrell szerint

Ember okozta katasztrófának nevezte kedden Josep Borrel, hogy nem jut elegendő segély a Gázai övezetbe, sőt azt is elmondta New Yorkban az ENSZ Biztonsági Tanácsának, hogy az éhezést fegyverként használja Izrael.

Fotó: AFP

Az külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint a humanitárius válság Gázában nem természeti katasztrófa, nem árvíz vagy földrengés, hanem emberi tevékenység eredménye. A diplomata

nem először kritizálta azt, ahogyan Izrael a Hamász elleni harcát vívja, melynek keretében több mint 31 ezer palesztin vesztette életét,

a palesztin hatóságok szerint főként nők és gyerekek.

A háború miatt Gázába a szokásosnál jóval kevesebb segély jut be, mint korábban, így egyre több ország próbálkozik a levegőből küldeni segélyeket, de tervben van az is, hogy tengeri úton érkezzen élelmiszer vagy gyógyszer az övezetbe. Borrell felhívta a figyelmet arra is, hogy ezekről a megoldásokról azért van szó, mert a közúti szállítást mesterségesen akadályozzák.

A politikus szerint az éhezést fegyverként használják Gázában, amit ugyanúgy el kell ítélni, mint ami Ukrajnában történik – írja a The Guardian.

Szerdára virradóra több palesztin is meghalt a Ciszjordániában elharapozó erőszakban. Az izraeli rendőrség szerint egy palesztin késsel megsebesített két embert egy Jeruzsálemhez közeli ellenőrző ponton mielőtt lelőtték, míg a Wafa palesztin hírügynökség szerint egy razziában két fő vesztette életét a területen.