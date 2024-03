Hszi Csin-ping kínai elnök májusban látogat először Európába a koronavírus-járvány lecsengése óta. Célja kifejezetten Párizs, hogy Emmanuel Macron francia elnökkel egyeztessen – tudta meg a Politico több, névtelenséget kérő, európai tisztségviselőtől.

Hszi Csin-ping májusban találkozik Emmanuel Macronnal / Fotó: Hszie Huan-csi / Hszinhua / AFP

Az időzítés nem véletlen, ugyanis tavasszal lesz hatvan éve, hogy a két ország diplomáciai kapcsolatot létesített egymással. A találkozó azonban most nem lesz olyan ünnepélyes, mint az 50. évfordulón, ugyanis mindkét fél neheztel a másikra.

Hszi Csin-ping útjának két fontos célja lesz

A brüsszeli lap nyugati és kínai forrásokból úgy tudja, hogy

Hszi egyik célja meggyőzni Európát arról, hogy vegye be Oroszországot is az Ukrajnai háborút lezáró béketárgyalásokba, különben bojkottálja a békefolyamatot.

Mint ismert, a francia elnök egyre keményebb hangot üt meg az orosz állammal szemben, ami növeli a NATO és az Oroszország közötti feszültséget. Emiatt a Nyugat és Oroszország közötti kínai közvetítés szerepe is megnő. Hszi Csin-ping májusban Vlagyimir Putyinnal is találkozik.

A kínai elnök másik célja pedig az, hogy helyreállítsa Kína kapcsolatait Európával. Ennek egyik lehetősége ez az út, amivel gesztust gyakorolhat az egyik fontos európai partnerének.

Feszült a kínai–francia kapcsolat

Az Egyesült Államok egyre inkább veszélyben érzi világgazdasági primátusát, ezért próbálja meg rávenni szövetségeseit, hogy csatlakozzanak az ázsiai ország ellen indított kereskedelmi háborújához. Ez pedig lehet, hogy nincs olyan messze, tekintve, hogy a rengeteg állami támogatása következtében Kína elárasztja olcsó elektromos autóival Európát, amivel a nyugati gyártókat nehéz helyzetbe hozza.

Ráadásul az is csorbított Kína megítélésén, hogy Hszi stratégiai partnerséget kötött Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, aminek keretében jelenleg is segíti Oroszországot, sőt, vélhetően azt is tudta, hogy mikor indít inváziót Ukrajna ellen. Hszi az újraválasztása utáni első útja Moszkvába vezetett, amit Putyin májusban viszonoz az új elnöki ciklusában.

Kínát az is rosszul érintette, hogy az orosz–ukrán háború második évfordulója előtt az olyat tett, amit addig soha: több kínai vállalatot is feketelistára helyezett az Oroszországgal való kapcsolataik miatt.

Kína ugyanakkor szeretné biztosítani, hogy az európai befektetések nála maradjanak, mivel a gazdasága gyengélkedik. Nem véletlen, hogy Hszi találkozik Olaf Scholz német kancellárral is, aki áprilisban látogat el hozzá.

Ha Macron tartja a 2018-as ígéretét, miszerint minden évben ellátogat Kínába, akkor várhatóan idén még egyszer találkozik Hszivel.