ISW: meglepetésszerű előrenyomulást hajthatnak végre az oroszok az ukrán fronton

Az amerikai székhelyű kutatóintézet, az Institute for the Study of War az orosz csapatok hirtelen áttörésének veszélyére figyelmeztetett.

2024.03.14. 08:59 | Szerző: Dénes Zoltán

Az amerikai katonai segítségnyújtás késedelme miatti lőszer- és egyéb hadianyag hiánya miatt a jelenlegi ukrán arcvonal törékenyebbé válhat, mint azt a különböző szektorokban tapasztalható viszonylag lassú orosz előrelépés jelezné. Fotó: Anadolu via AFP Katonai elemzők szerint, ha Ukrajna előnyben részesíti az intenzív orosz offenzív műveletek által leginkább fenyegetett szektorokat, máshol is sérülékenységet okozhat. Az intézet szakértői arra figyelmeztettek, hogy az orosz csapatok ezt kihasználhatják egy hirtelen és váratlan előrenyomulásra. Áttörés történhet, ha az ukrán hadsereg fegyverszállítása tovább csökken. Az ISW megjegyezte, az, hogy Oroszország fenntartja a kezdeményezést a műveleti területen, növeli egy ilyen fejlemény kockázatát, lehetővé téve az orosz katonai parancsnokok számára, hogy saját belátásuk szerint növeljék vagy csökkentsék a műveletek intenzitását a frontvonal bármely részén. Az ISW szerint az ukrán hadsereg valószínűleg megpróbálja enyhíteni a lőszerhiány okozta problémákat, és azonosítani a prioritást élvező területeket a fronton. A katonai elemzők szerint azonban ez nagy kockázatokat jelent az ukrán erők számára. Az, hogy Oroszország fenntartja az egész frontra kiterjedő kezdeményezést, növeli az ilyen fejlemények kockázatát azáltal, hogy az orosz katonai parancsnokság szinte tetszés szerint választhatja meg a műveletek növelését vagy csökkentését a vonal mentén.