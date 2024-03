Mégis kaphat amerikai segítséget Ukrajna?

Noha az amerikai képviselőházban az elmúlt hónapokban a republikánus többség az elmúlt hónapokban meggátolta, hogy Ukrajna számára újabb segélycsomagot fogadjanak el, a zárt ajtók mögött Mike Johnson házelnök többször is arról beszélt, hogy szeretné elérni, hogy Kijev hozzájusson a régóta várt segítséghez.

Mindez azért is meglepő, mert a republikánus politikus többször is a segélycsomag ellen foglalt állást az utóbbi időszakban, így akkor is, amikor azt az illegális bevándorlással kötötték össze.

Most a házelnök azon gondolkozik a The New York Times információi szerint, hogy

hogyan tudná mégis a képviselőház elé vinni a javaslatot, lehetőleg úgy, hogy az nem kerül a pozíciójába és a lehető legkevésbé bőszíti fel izolacionista képviselőtársait.

Ehhez akár a demokraták segítségét is megkaphatja, legalábbis a képviselőházi demokratákat vezető Hakeem Jeffries a múlt héten arról beszélt, hogy lenne elegendő demokrata képviselő, aki megmentené egy párton belüli felkeléstől. Igaz később finomított kijelentésén, mondván az inkább csak megfigyelés és nem ígéret volt.

A házelnök szándékának őszinteségét az a megfigyelés is aláássa némiképp, hogy vitás kérdésekben gyakran fordul elő, hogy mindegyik fél azt gondolja, hogy Johnson vele értett egyet, miután beszélt a politikussal.

Ugyanakkor az is tagadhatatlan, hogy Johnsonra egyre nagyobb nyomás nehezedik az Egyesült Államok szövetségesei irányából. Azonban a republikánusok egyre jelentősebb része hajthatatlan a Kijevnek nyújtott segítség további folyósítása kapcsán. Johnson most a kérdést az LNG-terminálok kérdéséhez kötné, melyek engedélyezésében szünetet rendelt el a Biden-adminisztráció.

A repubikánus ellenkezés miatt ráadásul könnyen lehet, hogy a hagyományos képviselőházi szabályokat felülíró döntésre lenne szükség, amihez kétharmados többség kell. Eért nehéz elképzelni, hogy egyszerre születhet döntés Ukrajna és Izrael támogatásáról, hiszen az előbbit a republikánus párt jobb, az utóbbit a demokrata párt balszéle ellenezné.