A dél-koreai hadsereg 8. gyorsreagálású hadosztály katonái és tisztjei Szöultól 50 km-re északra lévő Jangdzsuban hadgyakorlatoztak amerikai támogatással.

Dél-Korea örül az amerikai segítségnek / Fotó: Yonhap

A két ország közös éves légi gyakorlatozást is tart mintegy 100 vadászgéppel az észak-koreai katonai fenyegetésekkel szembeni felkészültségük megerősítése céljából.

Fotó: Yonhap

A légi gyakorlatot F-15K és FA-50-es harci gépekkel végzik el a kunszani légibázison.

Nem csak a földön és a levegőben fejlesztik magukat a katonai egységek: már ősszel közös hadgyakorlatba kezdett a Japán-tengeren a dél-koreai és az amerikai haditengerészet hétfőn.

A dél-koreai hadsereg tájékoztatása szerint a háromnaposra tervezett műveletben az Észak-Korea felől érkező fenyegetésekre, a többi között egy esetleges nukleáris csapásra adott válaszokat gyakorolják. A tengeralattjáró-elhárítási és a lövészeti gyakorlatok a felek együttműködésének összehangolását szolgálják.

Van ok a déli ország seregének fejlesztésére: az elszigetelt Észak-Korea 2006 óta hat kísérleti atomrobbantást hajtott végre és az elmúlt években különböző rakétákat is tesztelt. Az országnak ENSZ-határozatok tiltják a ballisztikus rakéták fejlesztését, amelyek típustól függően akár nukleáris robbanófejek célba juttatására is képesek lehetnek. A phenjani vezetés súlyos nemzetközi szankciók hatálya alatt áll nukleáris programja miatt.