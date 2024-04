„A kormány a kulturális intézményrendszer fejlesztése, valamint a kulturális feladatellátás kiemelkedő színvonalon történő teljesítése érdekében egyetért azzal, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ néven működik tovább” – olvasható a Magyar Közlönyben.

Fotó: Faludi Imre / MTI

Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter Demeter Szilárdot nevezte ki a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójának. A miniszter korábban elmondta azt is, hogy pontosan mivel bízta meg az új főigazgatót:

létrehozzák a Széchényi Ferenc Közgyűjteményi Központot,

amely úgy működik majd, mint egy holding. Hat intézmény fog alá tartozni:

a Magyar Nemzeti Múzeum,

az Országos Széchényi Könyvtár,

a Petőfi Irodalmi Múzeum,

a Magyar Természettudományi Múzeum,

az Iparművészeti Múzeum

és a Vendéglátóipari Múzeum.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy Csák János menesztette L. Simon Lászlót a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatói pozíciójáról. A kulturális és innovációs miniszter azzal indokolta döntését, hogy a főigazgató elmulasztotta az intézménytől elvárható jogkövetést, és „azt érdemben felhívásra sem teljesítette, olyan magatartást tanúsított, amely a munkaviszonya fenntartását ellehetetlenítette”. A menesztés előzménye az volt, hogy Dúró Dóra, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője sajtótájékoztatót tartott arról, hogy a World Press Photo egyes képei szerinte károsak, mert homoszexuális embereket mutat be. A politikus bejelentette, hogy a múzeumban történtek miatt törvénymódosítást nyújt be, és a kultúráért felelős miniszterhez fordul. Ezt követően a termek bejáratánál egy 18-as karikás táblát helyeztek ki.

A tiltó táblák ellenére azonban mégis látogatták 18 év alattiak a kiállítást, mivel a múzeum senkitől nem kérhette el a személyi igazolványt.

L. Simon a menesztést követően közölte, hogy a minisztériumi közleményben foglaltakkal ellentétben a fenntartó utasítását késlekedés nélkül és maradéktalanul betartották, a 18 év alatti korlátozást bevezették.