A hétvégén a H6-os HÉV vonalán pótlóbusz jár Szigetcsép és Ráckeve között – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön. Azt írták, a HÉV április 13-án és 14-én, szombaton és vasárnap karbantartás miatt rövidített útvonalon, csak a Közvágóhíd és Szigetcsép között közlekedik.

Olyan régiek a HÉV járatai, hogy már alkatrész sincs hozzájuk / Fotó: Jászai Csaba

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy tavaly év végén a MÁV-HÉV azt közölte, hogy január 8-tól „a forgalomba adható járművek darabszámának változására tekintettel, a rendelkezésre álló kapacitások pontosabb és hatékonyabb elosztása érdekében változik a H5-ös és a H6-os HÉV munkanapokon érvényes menetrendje”, vagyis

ritkított menetrenddel közlekedik a HÉV a szentendrei és a ráckevei vonalakon.

Arról is beszámoltunk, hogy olyan régiek az állami fenntartású HÉV járatai, hogy már alkatrész sincs hozzájuk, ezért ritkítani kell a menetrendjüket csúcsidőben is. A legsúlyosabb változás, hogy a szentendrei HÉV esetében ez már meg is történt, ritkábban jár reggelente.

A MÁV-HÉV Zrt. december elején arról tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központot mint a főváros közlekedésszervező cégét, hogy 2024 januárjától a jelenlegi napi 78 jármű helyett 74 HÉV áll forgalomba. A járatritkítást a forgalomba adható járművek hiányával indokolták.

A vasúttársaság elismerte, hogy